درخواست دایی از هواداران برای سرندادن شعار

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان حواشی نیمه دوم بازی دو تیم ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران به شرح زیر است:

هواداران تیم ذوب آهن هنگام به ثمر رسیدن گل تیم سپاهان و پخش آن از اسکوربرد ورزشگاه فولادشهر به شدت این تیم اصفهانی را تشویق کردند. نکته جالب اینکه برخی هواداران که به نظر می رسید متعلق به پرسپولیس بوده و در جایگاه مخصوص هواداران ذوب آهن حضور داشته اند هنگام به ثمر رسیدن گل های تیم مس و پخش آن از اسکوربرد ورزشگاه فولادشهر، تیم کرمانی را تشویق می کردند.

هنگام به ثمر رسیدن گل دوم تیم پرسپولیس تعدادی از هواداران پرسپولیس که در جایگاه هواداران ذوب آهن حضور داشتند به تشویق تیم خود می پرداختند. با این مسئله تعجب دیگر هواداران تیم ذوب آهن را برانگیخته بودند. به دلیل درگیری های ایجاد شده بین هواداران تیم در قسمت غربی ورزشگاه فولادشهر مسئولان امنیتی حاضر در ورزشگاه برای کنترل این جایگاه چندتن از هواداران را به بیرون راهنمایی کردند.

در نیمه دوم بازی تیم پرسپولیس با تاخیر چند دقیقه ای در زمین چمن ورزشگاه فولاد شهر حاضر شد و همین مسئله اعتراضات منصور ابراهیم زاده سرمربی ذوب آهن را برانگیخت.

علیرضا حقیقی دروازه بان پرسپولیس نیز با تاخیر بیشتر از سایر بازیکنان درون دروازه پرسپولیس قرار گرفت.

اشتباه کامرانی فر کمک داور مسابقه در اعلام اوت به سود تیم ذوب آهن باعث شد که این داور تصمیم خود را عوض کرده و اوت را به سود تیم اصفهانی اعلام کند.

هادی نوروزی بازیکن تیم پرسپولیس در دقیقه 70 مصدوم شد و جای خود را به مجتبی زارعی داد. از دقیقه 75 هواداران تیم ذوب آهن بازی را به صورت ایستاده تماشا می کردند.

درگیری لفطی محمدرضا خلعتبری و سپهر حیدری در دقیقه 87 بازی قابل توجه بود.

شعار هواداران تیم پرسپولیس خطاب به ابراهیم زاده باعث واکنش علی دایی شد و این سرمربی از هواداران پرسپولیس خواست تا از سر دادن این شعار خودداری کنند.

اعلام پنج دقیقه وقت اضافه برای نیمه نخست بازی اعتراض هواداران حاضر در ورزشگاه فولادشهر تعجب خبرنگاران اصفهانی حاضر در جایگاه ویژه را برانگیخت.

برخی خبرنگاران قضاوت سعید مظفری زاده در بازی سه فصل پیش تیم های سپاهان و پرسپولیس و اعلام هفت دقیقه وقت اضافه برای تیم پرسپولیس را یاداوری می کردند.

از دقیقه 85 بازی هواداران تیم ذوب آهن که بازی برده را واگذار کرده بودند ورزشگاه فولادشهر را ترک کردند و به طرف خانه های بازگشتند.