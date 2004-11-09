به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مهندس رضا اردكانيان ، معاون وزير نيرو در يكصد و هشتمين جلسه علني شوراي شهر تهران ، با اشاره به وجود 171 سد ملي در كشور گفت: 11 درصد اين سدها قبل از انقلاب و 89 درصد از آنها بعد از انقلاب به بهره برداري رسيده اند.

وي تصريح كرد: در 31 سال قبل از انقلاب عمليات احداث 19 سد ملي آغاز شده كه تا سال 57 فقط 13 درصد از آنها به بهره برداري رسيده است.

اردكانيان خاطرنشان كرد: از سال 58 تا نيم سال 84 ، با درنظر گرفتن 6 سد نيمه تمام قبل از انقلاب ، عمليات اجرايي 152 سد بزرگ مخزني آغاز شده و از اين تعداد ، 72 سد تا پايان اين دوره به بهره برداري خواهد رسيد.

وي تصريح كرد: حدود 50 درصد از مجموعه سرمايه گذاري در پروژه هاي سد سازي در 33 سال اخيراختصاص به 8 سال آخر دارد.

در ادامه تقي زاده مدير عامل شركت اب منطقه اي تهران ، با ارايه گزارشي در خصوص شهر تهران ، گفت: از سال 1340 تاكنون منابع آبي تهران هيچ تغييري نكرده است.

وي با اشاره به اينكه اين شركت در 5 استان سمنان ، تهران ، قزوين ، مركزي ، قم در بخش هايي از استان هاي ديگر فعاليت مي كند، گفت: سرانه آب در اين مناطق 750 متر مكعب است ، در حالي كه در سطح كشور سرانه آب 2 هزار مترمكعب است.

به گفته تقي زاده براساس اعلام سازمان ملل اگر سرانه آب شرب براي هر فرد كمتر از يك هزار متر معكب باشد، شرايط آب در آن منطقه بحراني است.

مديرعالم شركت اب منطقه اي تهران خاطرنشان كرد: اين شركت 25 درصد جمعيت كل كشور ، 11 درصد وسعت ايران و 38 درصد سطح كشور را تحت پوشش قرار داده است.

وي با اشاره به طرح جامع آب تهران ، گفت: اين طرح كه پيش از انقلاب تهيه شده داراي مشكلاتي است از جمله اينكه جمعيت پيش بيني شده در اين طرح با جمعيت واقعي كشور هماهنگ نبوده است.

تقي زاده گفت: در اين طرح هيچ آبي را براي آبياري فضاي سبز تهران در نظر نگرفته بودند در حالي كه آبياري فضاهاي سبز تهران نيازمند 500 ميليون متر مكعب آب است.

مدير عامل شركت آب منطقه اي تهران تصريح كرد: مشكلات آب تهران به دليل اينكه دل مشغولي هاي مسوولين پايتخت نشين بيشتر سياسي است تا اجرايي ، حل نشده است.

وي گفت: از مجموع 592 قنات موجود در تهران 300 قنات خشك شده و باقي نيز داراي مديريت مناسبي نيست.

به گفته تقي زاده همچنين در مديريت 280 حلقه چاه در اختيار شهرداري است از اين ميزان از نظر شركت اب ، 120 حلقه از اين چاه ها غير مجاز است.

مدير عامل شركت منطقه اي آب تهران تصريح كرد: اين شركت خواهان تسريع در اجراي طرح مكانيزه كردن آبياري فضاي سبز تهران ، مشاركت در حفظ حريم و بستر رودخانه هاي تامين كننده آب شرب تهران از سوي شوراي شهر و شهرداري است.

در ادامه اين جلسه محمودي ، مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: چالش هاي پيش روي اين شركت ، بخش نگري در امر ساخت و ساز ، پساب ها و فاضلاب شهري و صنعتي و پايين بودن تعرفه و محدوديت منابع مالي است.

وي تصريح كرد: رشد سريع ساخت و سازها و نيز ايمن سازي تاسيسات نيز از چالش هاي اساسي اين شركت است.

به گفته محمودي ، اين شركت از مجموعه 650 هزار كنتور فرسوده ، 500 هزار كنتور را تعويض كرده و كل شبكه 9 هزار و 200 كيلومتري آب تهران را نشست سنجي كرده است.