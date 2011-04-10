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۲۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۰۶

رسانه مصری فاش کرد:

پیشنهاد رشوه عربستان و امارات برای رهایی مبارک از چنگال عدالت

پیشنهاد رشوه عربستان و امارات برای رهایی مبارک از چنگال عدالت

یک روزنامه مصری از بسته تشویقی برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و در راس آنها عربستان سعودی به مقامات نظامی حاکم بر مصر برای ممانعت از محاکمه دیکتاتور مخلوع این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشروق المصریه فاش کرد کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش کرده اند که حسنی مبارک و خانواده اش را از محاکمه برهانند.

روزنامه مذکور به نقل از برخی منابع آگاه بیان کرد: کشورهای مذکور از مقامات شورای نظامی  حاکم بر مصر خواسته اند که در ازای محاکمه نشدن  مبارک وخانواده اش بسته های تشویقی اقتصادی دریافت دارند.

منابع فوق تاکید کردند: حجم کمکهای اقتصادی پیشنهادی کشورهای حوزه خلیج فارس به اندازه ای زیاد بوده است که برای پرداخت بخشی بزرگی از بدهی های خارجی مصر کفایت می کرده است، اما شورای نظامی مصر به سبب ترس افکار عمومی این پیشنهاد را رد کرده است.

از سوی دیگر منابع دیپلماتیک آمریکایی اعلام کردند: این اقدام کشورهای حوزه خیلج فارس برای رهایی مبارک از محاکمه و تسریع خروجش از مصر صورت گرفته است و این پیشنهاد مشترک از سوی عربستان سعودی و امارات مطرح شده است.

کد مطلب 1285823

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