2 پروژه بزرگ ملی در علی آباد آماده افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر کی پور عصر یکشنبه در نشست فرمانداری شهرستان افزود: در سال جهاد اقتصادی شهرستان علی آباد با شکوفایی اقتصادی بی نظیری در زیرساختها مواجه خواهد شد.
وی اظهار داشت: بهره برداری از نیروگاه برق با ظرفیت تولید فاز یک، یک هزار مگاوات برق و همچنین افتتاح سد کبودوال و مشروب کردن بیش از 14هزار هکتار اراضی کشاورزی و بهره برداری از کمربندی جدید و مدرن استان در علی آباد از مهمترین پروژه های جهاد اقتصادی در این شهرستان است.
کی پور تاکید کرد: در سال جهاد اقتصادی همه مسئولان شهرستان باید کار و همت خود را در توسعه و پیشرفت همه جانبه بسیج کنند.
به گزارش مهر، نیروگاه علی آباد از جمله مصوبات سفر هیئت دولت به گلستان است که عملیات اجرایی آن سال قبل به پایان رسیده و بهره برداری آزمایشی شده است.
شش واحد نیروگاه برق هزار مگاواتی شهرستان به طور کامل تست و راه اندازی شده است.
این نیروگاه بزرگ با ظرفیت تولید نزدیک هزار مگاوات برق است و با تامین نیاز 300 مگاواتی استان مابقی به استانها و یا کشورهای مجاور صادر می شود.
با اتمام این نیروگاه گازی، عملیات احداث سیکل ترکیبی به قدرت تولید 450 مگاوات برق نیز آغاز خواهد شد.
با اتمام این نیروگاه گازی، عملیات احداث سیکل ترکیبی به قدرت تولید 450 مگاوات برق نیز آغاز خواهد شد.
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