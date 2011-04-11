2 پروژه بزرگ ملی در علی آباد آماده افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر کی پور عصر یکشنبه در نشست فرمانداری شهرستان افزود: در سال جهاد اقتصادی شهرستان علی آباد با شکوفایی اقتصادی بی نظیری در زیرساختها مواجه خواهد شد.

وی اظهار داشت: بهره برداری از نیروگاه برق با ظرفیت تولید فاز یک، یک هزار مگاوات برق و همچنین افتتاح سد کبودوال و مشروب کردن بیش از 14هزار هکتار اراضی کشاورزی و بهره برداری از کمربندی جدید و مدرن استان در علی آباد از مهمترین پروژه های جهاد اقتصادی در این شهرستان است.

کی پور تاکید کرد: در سال جهاد اقتصادی همه مسئولان شهرستان باید کار و همت خود را در توسعه و پیشرفت همه جانبه بسیج کنند.

به گزارش مهر، نیروگاه علی آباد از جمله مصوبات سفر هیئت دولت به گلستان است که عملیات اجرایی آن سال قبل به پایان رسیده و بهره برداری آزمایشی شده است.

شش واحد نیروگاه برق هزار مگاواتی شهرستان به طور کامل تست و راه اندازی شده است.

این نیروگاه بزرگ با ظرفیت تولید نزدیک هزار مگاوات برق است و با تامین نیاز 300 مگاواتی استان مابقی به استانها و یا کشورهای مجاور صادر می شود.



با اتمام این نیروگاه گازی، عملیات احداث سیکل ترکیبی به قدرت تولید 450 مگاوات برق نیز آغاز خواهد شد.