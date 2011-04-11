به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول این مسابقات با حضور نفرات منتخب جام تختی روزهای 22 و 23 اردیبهشت ماه و همزمان با مسابقات جام شهید شیرودی در شهرستان تنکابن برگزار می شود که نفرات برتر این رقابت‌ها با نظر کادر فنی جواز حضور در مرحله نهایی را بدست می آورند.

مرحله دوم و نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های جهانی ترکیه نیز روزهای 7 و 8 تیرماه برگزار می شود که ملی پوشان تیم ایران در رقابت‌های قاره‌ای، جهانی و بازی‌های آسیایی به همراه نفرات منتخب مرحله اول برای تصاحب دوبنده تیم ملی به مصاف هم می روند.

رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن روزهای 22 تا 27 شهریورماه در شهر استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.