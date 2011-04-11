جمع آوری 50 هزار تن زباله توسط شهرداریهای مازندران در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی بر پیگیری جدی برای رفع معضل زباله و مدیریت پسماند در استان و تامین و ارتقای سلامت عمومی جامعه تاکید کرد.

طاهایی از خیران و نیکوکاران خواست، برای حل این مشکل به کمک دستگاه های اجرای استان بشتابند تا اقدامات و فعالیت های مناسب برای رفع آن صورت گیرد.

استاندار مازندران، با تاکید بر ساماندهی جمع آوری و دفع بهداشتی زباله های عفونی و بیمارستانی در استان، افزود: مسئولان حوزه بهداشت استان باید اقدامات لازم را برای ساماندهی این گونه زباله ها در مراکز درمانی و بهداشتی و بیمارستان اعم از دولتی و خصوصی به عمل آورند.

وی اعلام کرد: تمامی دستگاه های مربوطه باید تلاش کنند تا شاهد کاهش انواع بیماری های مختلف همچون قلبی و عروقی و انواع سرطان و نیز کاهش تصادفات در استان باشیم.

طاهایی، با اشاره به اقامت حدود ۹ میلیون مسافر و گردشگر در استان در ایام تعطیلات نوروزی، بیان داشت: این تراکم جمعیتی خود از عوامل تشدید زباله در استان است.

استاندار مازندران اضافه کرد: بیش از ۵۰ هزار تن زباله توسط شهرداری های استان در تعطیلات نورزوی امسال جمع آوری شده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات طرح سالم سازی دریا، اظهارداشت: مسافران تابستانی در آینده نزدیک وارد استان می شوند و دستگاه های مربوطه برای ارائه خدمات مناسب به آنها و جمع آوری زباله مسافران تابستانی باید اقدامات لازم را به عمل آورند.