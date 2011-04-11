  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۰۲

جمع آوری 50 هزار تن زباله توسط شهرداریهای مازندران در ایام نوروز

جمع آوری 50 هزار تن زباله توسط شهرداریهای مازندران در ایام نوروز

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: بیش از 50 هزار تن زباله طی نوروز امسال توسط شهرداری های استان جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی بر پیگیری جدی برای رفع معضل زباله و مدیریت پسماند در استان و تامین و ارتقای سلامت عمومی جامعه  تاکید کرد.

طاهایی از خیران و نیکوکاران خواست، برای حل این مشکل به کمک دستگاه های اجرای استان بشتابند تا اقدامات و فعالیت های مناسب برای رفع آن صورت گیرد.

استاندار مازندران، با تاکید بر ساماندهی جمع آوری و دفع بهداشتی زباله های عفونی و بیمارستانی در استان، افزود: مسئولان حوزه بهداشت استان باید اقدامات لازم را برای ساماندهی این گونه زباله ها در مراکز درمانی و بهداشتی و بیمارستان اعم از دولتی و خصوصی به عمل آورند.

وی اعلام کرد: تمامی دستگاه های مربوطه باید تلاش کنند تا شاهد کاهش انواع بیماری های مختلف همچون قلبی و عروقی و انواع سرطان و نیز کاهش تصادفات در استان باشیم.

طاهایی، با اشاره به اقامت حدود ۹ میلیون مسافر و گردشگر در استان در ایام تعطیلات نوروزی، بیان داشت: این تراکم جمعیتی خود از عوامل تشدید زباله در استان است.

استاندار مازندران اضافه کرد: بیش از ۵۰ هزار تن زباله توسط شهرداری های استان در تعطیلات نورزوی امسال جمع آوری شده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات طرح سالم سازی دریا، اظهارداشت: مسافران تابستانی در آینده نزدیک وارد استان می شوند و دستگاه های مربوطه برای ارائه خدمات مناسب به آنها و جمع آوری زباله مسافران تابستانی باید اقدامات لازم را به عمل آورند.

کد مطلب 1285846

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها