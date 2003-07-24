برنامه رژيم صهيونيستي براي جذب يك ميليون يهودي به فلسطين اشغالي

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه اماراتي البيان در اينترنت نوشت : با استقبال رسمي مقامات رژيم صهيونيستي يك گروه 300 نفره از يهوديان آمريكايي شمالي وارد فرودگاه بن گوريون تل آويو شدند.

اين دومين كاروان بزرگ از مهاجران يهودي است كه طي دو هفته گذشته وارد فرودگاه بن گوريون تل آويو شدند .

قرار است حدود 1000 يهودي از آمريكا و كانادا طي تابستان جاري وارد تل آويو شوند .

اين طرح بخشي از برنامه رژيم صهيونيستي براي جذب حدود يك ميليون يهودي به فلسطين اشغالي طي ده سال آينده است .

مهاجرت به اسراييل( فلسطين اشغالي) به دليل ركود اقتصادي اسراييل (رژيم صهيونيستي) در سالهاي اخير كاهش يافته است در حالي كه در دهه نود قرن گذشته يك ميليون يهودي از جمهوريهاي شوروي سابق وارد فلسطين اشغالي شده بودند.

ركود اقتصادي و بيكاري در اسراييل از زمان شروع انتفاضه در سال 2000 به بيشترين حد خود رسيده است .

يك مقام صهيونيستي در استقبال از گروه جديد يهودي در فرودگاه بن گوريون خطاب به يهوديان تازه وارد گفت : اسراييل وطن شما و وطن تمام ملت يهود است .

از سوي ديگر وزارت كشور رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه شمار شهرك نشينان در كرانه باختري و نوار غزه با افزايش 5400 تن در خلال نيمه اول سال جاري به 231443 شهرك نشين رسيده است .

پراكندگي شهرك هاي صهيونيست نشين در مناطق فلسطيني تحت كنترل حكومت خودگردان فلسطين بنا بر گزارش وزارت كشور اين رژيم به شرح زير است :

1- شهرك "معالي ادوميم" در شرق بيت المقدس با 28 هزار شهرك نشين به عنوان بزرگترين شهرك يهودي نشين .

2- شهرك دين ايليت با 23 هزار يهودي افراطي در غرب رام الله ( كرانه باختري )

3 - شهرك بيتار ايليت با 21500 يهودي بسيار تندرو در جنوب بيت لحم ( كرانه باختري )

4- حدود 532 شهرك نشين در مركز شهر الخليل در جنوب كرانه باختري تحت حمايت نظاميان اسراييلي

5 - تعداد كل شهرك نشينان در نوار غزه 7700 تن هستند.

شوراي شهرك نشينان يهودا و ا لسامره در كرانه باختري و نوار غزه به عنوان بزرگترين سازمانهاي شهرك نشينان خشنودي خود را از اين امار مربوط به شهرك نشينان اظهار داشت.

اين شورا در بيانيه اعلام كرد كه نمودار جمعيتي شهرك نشينان در نيمه دوم سال جاري افزايش خواهد يافت .