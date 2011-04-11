۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۴۹

رئوفی نژاد:

فرهنگسازی مهمترین محور در جهاد اقتصادی است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: فرهنگ مهمترین محور در جهاد اقتصادی است که می تواند در تحقق اهداف جهاد اقتصادی نقش بسیار موثری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان محمد رئوفی نژاد شامگاه یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خدمات آموزش و پرورش در طرح تسیهلات اسکان نوروزی را خوب ارزیابی کرد و افزود: آموزش و پرورش با چارچوب قرار دادن کارها با عنوان "همت مضاعف و کار مضاعف" عملکرد قابل تقدیری را داشته است و در سال آتی با محوریت قرار دادن کارها با چارچوب فرهنگی عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت.

وی با اشاره به نامگذاری سال "جهاد اقتصادی " از سوی مقام معظم رهبری محوریت و عملیاتی کردن برنامه ها در راستای تحقق شعار سال را از برنامه های شورای آموزش و پرورش تا پایان سال 90 اعلام کرد.

رئوفی نژاد افزود: عملکرد ستاد اسکان نوروزی در آموزش و پرورش آن طور که باید مطلوب نبود چرا که کار ستاد از مهم ترین موضوعات سفرهای نوروزی در ستاد بود و لذا باید در سالهای آتی بیشتر از این نسبت به رضایتمندی مسافران تلاش مضاعف را داشت.

وی محوریت قرار دادن آموزش را در تحقق جهاد اقتصادی موثر اعلام کرد و گفت: آموزش و پرورش به عنوان توزیع و توجیه کننده همگانی مردم نقش موثری دارد بنابراین لازم و ضروری است که مدیران زیربط تعامل لازم را با دستگاههای فرهنگی دیگر داشته باشند و فرهنگسازی را دستور کار قرار دهند.

رئوفی نژاد افزود: جهاد اقتصادی با کلک و منافع شخصی ممکن نیست و باید با رویکرد سالم و به دور از منافع شخصی در تحقق این جهاد تلاش کرد و از جهاد به عنوان منادی مقدس باید یاد کرد و استان را به عنوان برتر در کشور معرفی کنیم و کف کار را عملکرد و برنامه های گذشته قرار دهیم.

