فرهنگسازی مهمترین محور در جهاد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان محمد رئوفی نژاد شامگاه یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خدمات آموزش و پرورش در طرح تسیهلات اسکان نوروزی را خوب ارزیابی کرد و افزود: آموزش و پرورش با چارچوب قرار دادن کارها با عنوان "همت مضاعف و کار مضاعف" عملکرد قابل تقدیری را داشته است و در سال آتی با محوریت قرار دادن کارها با چارچوب فرهنگی عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت.

وی با اشاره به نامگذاری سال "جهاد اقتصادی " از سوی مقام معظم رهبری محوریت و عملیاتی کردن برنامه ها در راستای تحقق شعار سال را از برنامه های شورای آموزش و پرورش تا پایان سال 90 اعلام کرد.

رئوفی نژاد افزود: عملکرد ستاد اسکان نوروزی در آموزش و پرورش آن طور که باید مطلوب نبود چرا که کار ستاد از مهم ترین موضوعات سفرهای نوروزی در ستاد بود و لذا باید در سالهای آتی بیشتر از این نسبت به رضایتمندی مسافران تلاش مضاعف را داشت.

وی محوریت قرار دادن آموزش را در تحقق جهاد اقتصادی موثر اعلام کرد و گفت: آموزش و پرورش به عنوان توزیع و توجیه کننده همگانی مردم نقش موثری دارد بنابراین لازم و ضروری است که مدیران زیربط تعامل لازم را با دستگاههای فرهنگی دیگر داشته باشند و فرهنگسازی را دستور کار قرار دهند.

رئوفی نژاد افزود: جهاد اقتصادی با کلک و منافع شخصی ممکن نیست و باید با رویکرد سالم و به دور از منافع شخصی در تحقق این جهاد تلاش کرد و از جهاد به عنوان منادی مقدس باید یاد کرد و استان را به عنوان برتر در کشور معرفی کنیم و کف کار را عملکرد و برنامه های گذشته قرار دهیم.