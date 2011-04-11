22 تن زباله در پارکهای جنگلی گلستان برجای مانده است

علی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: استان دارای 11پارک جنگلی است که از این تعداد مدیریت سه پارک جنگلی النگدره، قرق و دلند همچنان در اختیار اداره کل است.

وی گفت: این پارکها همه ساله در ایام متمادی و فصول مختلف پذیرای هم استانیها و مسافران عزیز قرار می گیرند که بازدیدها از جهت تعداد در ایام نوروز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.



وی اظهار داشت: در نوروز امسال به طور میانگین بین هشت تا 10 هزار نفر با حدود دو تا 2500 خودروی سواری خود وارد هریک از این پارکها شده و در آن به استراحت و گذران اوقات فراغت پرداختند.



وی خاطرنشان کرد: در روز سیزده فروردین به طور میانگین حدود70 هزار نفر راهی هر یک از پارکهای جنگلی استان شدند.



کارشناس معین پارکهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: قطع درختان و آتش افروزی بسیار زیاد، ورود خودروها به بستر جنگل، صدمه به نونهالها و نهالهای کف جنگل و پارکها، رهاکردن زباله در سطح پارکهای جنگلی از جمله خسارتهای وارده به این پارکهاست.



وی اظهار داشت: خسارت به تاسیسات و ابنیه پارکها از جمله خسارت به سرویسهای بهداشتی، تخریب سکوهای برداشت آب، از بین بردن تابلوهای راهنما و... که توسط معدودی از افراد ناآگاه و یا خودسر انجام گرفت از دیگر خسارتهاست.



میرزایی تاکید کرد: این مواهب الهی متعلق به همه مردم است و تجدید حیات نهالها و درختان چندین دهه طول می کشد و تعمیر و تعویض موارد تخریبی از جمله ابنیه در پارکهای جنگلی موجب صرف مبالغی از بیت المال است.