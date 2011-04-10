  1. ورزش
پیروزی روحیه بخش توپچی ها/ بازگشت لمن به ترکیب آرسنال پس از 3 سال

هفته سی و دوم رقابت های لیگ برتر انگلیس با پیروزی خارج از خانه آرسنال و شکست نیوکاسل دنبال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته سی و دوم رقابت های لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال آرسنال موفق شد با نتیجه 3 بر یک از سد میزبان خود بلکپول بگذرد و فاصله خود را با منچستریوناتید صدر نشنی رقابتها کاش دهد.

در این بازی ینس لمن 41 ساله که به دلیل مصدومیت مانوئل آلمونیا به جزیره بازگشته برای اولین بار بعد از 3 سال بار دیگر در درون دروازه توپچی‌ها قرار گرفت.

گلهای آرسنال را در این دیدار آبو دیابی (18)، مانوئل ابوئه (21) و فان پرسی در دقیقه 76 به ثمر رساندند و تک گل بلکپول را نیز تیلور فلچر در دقیقه 52 وارد دروازه لمن کرد.

در دیگر دیدار یکشنبه تیم فوتبال استون ویلا موفق شد با تک گل دقیقه 24 جیمز کالینز مدافع خود، با نتیجه یک بر صفر از سد میهمان خود، نیوکاسل بگذرد.

آخرین دیدار هفته سی و دوم لیگ برتر را لیورپول و منچسترسیتی دوشنبه شب در آنفیلد برگزار می‌کنند.

