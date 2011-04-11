ایران :

رئیس جمهور در همایش کارآفرینی، تعاون و اشتغال: ربا از نظام بانکی ریشه کن می شود

وزیر مسکن و شهرسازی: طرح تعیین اجاره بها به اجرا در می آید

رونمایی از خودروی خورشیدی "غزال ایرانی 2"

تفاهم:

رئیس جمهور در همایش کارآفرینی: امروز، روز هنرنمایی کارآفرینان است

رونمایی از خودروی خورشیدی غزال 2

حسینی مهمترین برنامه های وزارت اقتصاد را تشریح کرد: داخلی کردن بیمه های اتکایی





جام جم :

49 سالگی؛ میانگین سنی مرگ تهرانی ها بر اثر آلودگی هوا

اخبار ضد و نقیض درباره قرارداد گازی کرسنت

جوان:

وزیر کار تشریح کرد: جزئیات ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90

دولت کارمند "دورکار" استخدام می کند

تظاهرات گسترده مردم نیویورک علیه جنگ آفرینی آمریکا در لیبی





حمایت:

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: تشدید برخورد با مفسدان اقتصادی

تشریح تعرفه جدید مشترکان خانگی؛ تجدید نظر در هزینه گاز تکذیب شد

خط و نشان های جدید پلیس برای خودروسازان

خراسان:

خانه ملک برای واگذاری به شورای ایرانیان خارج از کشور تخلیه شد

مشاهدات خبرنگار خراسان از مقبره مخروبه پوریای ولی پهلوان نامی ایران



دنیای اقتصاد:

بازتاب قبض های جدید گاز

حضور مشکوک قذافی در انظار عمومی پس از غیبت طولانی

در روز تعطیلی بازار جهانی؛ صعود سکه طلا ادامه یافت

شرق:

هاشمی رفسنجانی درباره تحولات منطقه: راه مقابله با خیزش ها توجه به خواست مردم است

کمیسیون اصل 90: قرارداد کرسنت باید باطل شود، اعلام غیر رسمی توافق ایران و کرسنت

لغو شاهنامه خوانی شهرام ناظری



فرهیختگان:

جدال بانک مرکزی با حباب سکه و طلا

قهرمانی دانشگاه آزاد قزوین در مسابقات بین المللی ربوکاپ؛ ابوترابی: دانشگاه آزاد توانسته گوی رقابت را از دیگران برباید

کمیسیون تلفیق تصویب کرد؛ معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا سقف 485 هزار تومان



قدس:

با اجرای بسته "اجاره بها" صورت می گیرد؛ احضار صاحبخانه های بی انصاف به تعزیرات حکومتی

تظاهرات ضد جنگ در نیویورک

پشت پرده توافق اخیر کاخ سفید با آل سعود و آل خلیفه



کیهان:

سید حسن نصرالله: زبان مخالفان ایران زبان رژیم صهیونیستی است

انتقاد نمایندگان مجلس از کم تحرکی وزارت خارجه در قبال تحولات منطقه





همشهری:

طرح تفصیلی تهران در شورای شهر تصویب شد؛ پایان انتظار 40 ساله پایتخت

تاخیر بودجه مترو در ایستگاه دولت

از سوی شرکت ملی گاز اعلام شد؛ طرح محاسبه جدید گازبهای خانگی