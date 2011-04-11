تظاهرات 30 هزار نفری قرمزپوشان تایلند در بانکوک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه "بانکوک پست" این تظاهرات که تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی و پلیس تایلند صورت گرفت با حضور 30 هزار نفر از اعضای جبهه دموکراسی علیه دیکتاتوری ملقب به قرمز پوشان برگزار شد.

قرمز‌پوشان در این تظاهرات همچنان خواستار استعفای دولت، منحل شدن پارلمان تایلند و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور شدند.

تظاهرات ضد دولتی سال گذشته قرمزپوشان که خواستار برکناری آبهیست وجاجیوا نخست وزیر تایلند شده بودند با درگیری پلیس منجر به کشته شدن 90 نفر و زخمی شدن بیش از 2 هزار نفر دیگر شد.