حقوق اساسی جهانی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دغدغه در مورد حقوق بشر در پنجاه سال اخیر به بسیاری از مناظرات و مباحث رایج در مورد عدالت جهانی نفوذ کرده است.

به عبارت دیگر بحث حقوق بشر در نیم قرن اخیر مورد توجه نظریه‌های عدالت جهانی بوده است. هنری شو در سال 1980 کتابی را به نگارش درمی‌آورد که در آن این بحث مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در واقع "شو" از پیشگامان بررسی حقوق اساسی انسان در مباحث مربوط به عدالت جهانی است. کتاب حاضر مشتمل بر مقالاتی از اندیشمندان و فیلسوفان شهیر معاصر است.

اندرو هارل از پیشگامان مکتب جامعه شناسی تاریخی (مکتب انگلیسی)، توماس پاگ، الیزابت اشفورد، کریستین ریوس اسمیت، رابرت گودین، چارلز بیتس، ریچارد میلر و جرمی والدرون از جمله اندیشمندانی هستند که مقالاتی از آنها در این اثر منعکس شده است.

در واقع مقالات این اندیشمندان بحث نظری و پاسخ به پرسشهایی است که "شو" آنها را در سال 1980 میلادی مطرح کرده است. وظیفه ثروتمندان در مقابل فقرا و جنگ علیه تروریسم از جمله مسائلی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

چارلز بیتس استاد دانشگاه پرینستون و رابرت گودین استاد دانشگاه ملی استرالیا است. این اثر با عنوان "حقوق اساسی جهانی" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.