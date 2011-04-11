همدان آماده گسترش تعاملات فرهنگی با ایتالیا است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید مسعود عسگریان در دیدار با سفیر ایتالیا با بیان اینکه با تقویت نقاط مشترک فرهنگی در صد و پنجاهمین سال دوستی ایران و ایتالیا، روابط بین این دو کشور بسط و گسترش می یابد، افزود: با توجه به وجوه مشترک شهرهای ایران و ایتالیا، باید گام های بزرگی در راستای دوستی ملتهای این دو کشور برداشته شود.

عسگریان با اشاره به سابقه تاریخی شهر همدان اظهار داشت: همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین است و از بسیاری جهات از جمله نقاط دیدنی و گردشگری با شهرهای ایتالیا برابری می کند.

وی ادامه داد: شهرداری همدان نیز با توجه به گستردگی فعالیت های فرهنگی، بخش تخصصی را به این مهم اختصاص داده است که امیدوارم از طریق این حوزه، در زمینه های فرهنگی و ورزشی با کشور ایتالیا در تعامل باشیم.

شهردار همدان در بخش دیگری از صحبتهای خود به روابط اقتصادی همدان با کشور ایتالیا اشاره کرد و گفت: در سال گذشته در ارتباط با مباحث اقتصادی شهرداری همدان مذاکراتی در خصوص برنامه حوزه خدمات شهری با کشور ایتالیا داشته است.

عسگریان در پایان صحبت های خود از سفیر ایتالیا در ایران درخواست کرد در یکی از شهرهای ایتالیا که از نظر ویژگی های مختلف با همدان مشابهت دارد، روزی به نام همدان نامگذاری و متقابلا روزی نیز به نام شهر مد نظر ایتالیا، در همدان نامگذاری شود.

وی تاکید کرد: حضور سفیر در همدان نقطه عطفی برای استحکام رابطه ایران و ایتالیا خواهد بود.

سفیر ایتالیا در ایران نیز در این نشست با بیان اینکه توسعه روابط ایتالیا و ایران در زمینه های مختلف از قبیل بخش های فرهنگی، ورزشی و حتی تجاری و بازرگانی مد نظر اسـت، افزود: برای ایجاد یک رابطه موفق باید چارچوب معینی را تعریف کرد.

برنامه ریزی ها باید هدفمند باشد

آلبرتو برادنینی ادامه داد: اگر بخواهیم در کار خود موفق شده و شاهد گسترش روابط باشیم، باید چارچوب معینی را تعریف کرده و در راستای آن، برنامه ریزی هدفمندی داشته باشیم.

برادنینی خواهرخواندگی یکی از شهرهای ایتالیا با شهر همدان را پیشنهاد داد و خاطرنشان کرد: در چند روزه آینده از طریق سفارت ایتالیا در ایران، برای مشخص شدن شهری که از جهات مختلف با همدان وجوه مشترکی دارد، اقدام خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای انتخاب خواهرخوانده همدان باید مواردی از قبیل بافت تاریخی، فرهنگی و اقتصادی مد نظر قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: در زمینه خواهرخواندگی همدان باید روابط دوسویه باشد.

برادنینی ادامه داد: پیشنهاد من این است زمانی که این شهر مشخص و بعد از توافقات لازم، تفاهمنامه خواهرخواندگی آن با همدان به امضا رسید، برای اولین بار روز همدان در ایتالیا در این شهر برگزار شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به طرح مباحث اقتصادی پرداخت و با اشاره به خرید ماشین آلات حوزه خدمات شهری توسط شهرداری همدان از ایتالیا گفت: در چند روز آینده یکی از شرکت های بزرگ ایتالیایی که در زمینه تولید این ماشین آلات پیشگام است به دعوت سفارت ایتالیا در ایران، به تهران خواهد آمد.

برادنینی ادامه داد: در صورت تمایل شهرداری همدان برنامه ریزی ها از سوی سفارتخانه صورت می گیرد تا نمایندگان این شرکت برای مذاکره با شهرداری به همدان بیایند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد در راستای استحکام محورهای مشترک مورد نظر همدان و ایتالیا، گام های موثری برداشته شود.

گفتنی است، در پایان این نشست سفیر ایتالیا در ایران، کتابی در رابطه با اقامتگاه سفرای ایتالیا در فرمانیه تهران، به رسم یاد بود به شهردار همدان اهدا کرد.