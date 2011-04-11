میانجیگران آفریقا از پذیرش آتش بس از سوی قذافی خبر دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "یاکوب زوما" رئیس جمهوری آفریقای جنوبی می گوید: معمر قذافی طرح پیشنهادی برای پایان یافتن مناقشه در لیبی را پذیرفته است.

زوما که روز یکشنبه در رأس هیئتی از رهبران آفریقایی با قذافی در طرابلس، پایتخت لیبی گفتگو کرد از ناتو نیز خواست حملات هوایی به اهداف دولتی در آن کشور را متوقف کند تا فرصتی برای برقراری آتش بس فراهم شود.

گزارشها حاکی است نقشه راه پیشنهادی، شامل مواردی چون برقراری آتش بس و گفتگو میان مخالفان و دولت قذافی است. مخالفان قبلاً گفته بودند تنها به پایان چهار دهه حکومت قذافی در لیبی رضایت می دهند.

روز یکشنبه پنج نفر از نمایندگان اتحادیه آفریقا شامل نمایندگان آفریقای جنوبی، موریتانی، کنگو، مالی و اوگاندا به منظور حل بحران لیبی ومیانجیگری میان انقلابیون و حکومت وارد طرابلس شده‌ و با معمر قذافی در باب العزیزیه، مجموعه ‌ای که محل اقامت رهبر لیبی را نیز در بر می‌گیرد، دیدار کردند.

پیشتر این پنج نماینده اتحادیه آفریقا ضمن تأکید بر پایان فوری خشونت‌ها در لیبی اعلام کرده‌ بودند که پیشنهاد آنها برای برون‌ رفت از بحران در لیبی انجام یک سری از اصلاحات در این کشور است.

همچنین بی بی سی اعلام کرد که سه شنبه نمایندگانی از مخالفین وارد بروکسل خواهد شد تا طرح خود را برای پایان مناقشات اعلام خواهند کرد.

همچنین رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز در خاورمیانه در صدد ارائه راه حلی برای پایان دادن به درگیری ها درلیبی است. برخی بر این باورند که راه حل اردوغان بر واگذاری قدرت به یکی از نزدیکان لیبی و برکناری قذافی از قدرت استوار است.