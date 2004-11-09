صبا باتري بامشكلي مواجه نمي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم صبا باتري اگرچه ازسه هفته گذشته، سه پيروزي دركارنامه دارد وبا تيمهاي صنام وپيكان هم امتياز است، اما به جهت ميانگين گل كمتردررده سوم جدول قرارگرفته با اين وجود قرارگرفتن مقابل پيام اصفهان كه پس ازحرف و حديثهاي فراوان خود را درليگ برترحفظ كرد.

براي تيم پرمهره ومدعي قهرماني صبا باتري فقط جنبه تمرين خواهد داشت وبه انسجام وهماهنگي بيشتراين تيم منجرخواهد شد، چرا كه بدون شك پيام اصفهان كه از3 هفته گذشته، 3 شكست را دركارنامه به ثبت رسانده، حريف صبا باتري نمي شود. تيم صبا باتري دراين ديدارازنيمكت نشينان بيشتربهره خواهد برد، چرا كه مهره هاي كليدي اين تيم همان بازيكناني هستند كه طي روزهاي اخير دراردوي تيم ملي بزرگسالان حضورداشته اند، بنابراين دراين بازي استراحت بيشتري را به آنان مي دهد.