جدول شهریه کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه تهران/ آغاز ثبت نام از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، پذیرفته شدگان در کنکور کارشناسی ارشد مجازی سازمان سنجش می توانند از فردا سه شنبه 23 فروردین ماه نسبت به ثبت نام خود که تا روز چهارشنبه 24 فروردین ادامه دارد، در دانشگاه تهران اقدام کنند.

ثبت نام الکترونیکی تمام پذیرفته شدگان الزامی است و متقاضیان می بایست بعد از ثبت نام الکترونیکی در روزهای مذکور، از ساعت 8 الی 12 جهت تحویل اصل مدارک ضروری و انتخاب واحد به محل دانشکده های تعیین شده از جمله پردیس/دانشکده تربیت بدنی، قم، کارآفرینی و مدیریت مراجعه کنند.

دانشگاه تهران در اطلاعیه خود اعلام کرد پذیرفته شدگان حین خدمت نظام وظیفه، لازم است قبل از ثبت نام الکترونیکی جهت ترخیص از خدمت به اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه کنند. ثبت نام این قبیل پذیرفته شدگان منوط به ارائه نامه ترخیص از خدمت از مدیریت وظیفه عمومی است.

پذیرفته شدگان دارای برگه اعزام موظف به اسکن برگه مورد نظر هستند.

تحصیل همزمان طلاب حوزه های علمیه سراسر کشور در دانشگاهها مستلزم کسب مجوز از حوزه مدیریت حوزه است.

تحصیل همزمان در مقاطع تحصیلی تکمیلی ممنوع است و هر زمان مشخص شود دانشجو تحصیل همزمان داشته است از تحصیل محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب می شود.

شهریه نیمسال دوم تحصیلی سال تحصیلی 89-90

ردیف شهریه مبلغ 1 شهریه ثابت در هر نیمسال 3.500.000 2 شهریه متغیر یک واحد درسی 1.000.000 3 شهریه متغیر یک واحد پایان نامه 2.000.000 4 شهریه متغیر دروس کمبود و جبرانی متناسب با شهریه آن درس در مقطع کارشناسی مجازی

بر اساس اعلام دانشگاه تهران، دانشگاه تعهدی برای پرداخت وام به دانشجویان ندارد.