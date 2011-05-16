به گزارش خبرنگار مهر، بازارهای میوه و تره بار روز به روز در پایتخت در حال گسترش است تا آنجا که می توان گفت در هرمحله یکی از این بازارها پیدا می شود. اما بسیاری از مشتریان این بازارها از کیفیت محصولات عرضه شده و نحوه برخورد غرفه داران راضی نیستند. بازارهایی که تنها ارزان فروشی شان سبب شده همیشه مشتری داشته باشند.

این که کمتر می توانی میوه مرغوب در میادین میوه وتره بار پیدا کنی گلایه تازه ای نیست و مشتریانی که به این بازارها می روند خود این را بهتر می دانند اما زمانی که بازارها شلوغ تر از همیشه می شود رفتار غرفه داران نیز تندتر می شود و انگار دیگر گوش هایشان حرف های مشتری را نمی شنود.

صبح زود است و اولین مشتریان این بازار آمده اند تا جنس بهتری نصیب شان شود. خانم میانسالی با چرخ دستی پر در حال رفتن است. نفس نفس می زند کمی می نشیند تا نفسی تازه کند می پرسم از خرید تان راضی هستیم؟ می گوید هر چقدر پول بدهی آش می خوری . قیمت این جا نسبت به مغازه‌ها بسیار پایین است اما بخش زیادی ازآن دور ریز است و هر چقدر هم ازمیوه فروش می خواهیم این هارا جدا کند، می گوید درهم است و نمی شود.

وی می گوید: برای میهمانی ها کمتر پیش آمده از این بازار خرید کنم به جز یکی،دو نوع میوه باقی را از مغازه می خرم.



این گلایه محمدصدفی نیز است. این کارمند بازنشسته بانک عقیده دارد: اگر از نزدیک ترین مغازه کنارمنزل خرید کنیم ارزان تراز این بازارها تمام می شود. زیرا از هر سه میوه یکی قابل گذاشتن در ظرف میوه است و باقی را باید یا دور ریخت یا قسمتهای له شده و لکه دار را جدا کرد یا منتظر رسیدن میوه ها شد .

او از میان خرید هایش کیوی ای بیرون می آورد و می گوید: مانند سنگ سفت است، این را می توان هفته دیگر خورد.

صدفی سیب های لکه دار و ریزی که خریده است را نشانمان می دهد و می گوید: بهترین سیب سرخی که پیدا کردم. این ها رامی توانیم خودمان بخوریم، مقابل مهمان که نمی توان گذاشت.

کنار یکی ازغرفه ها صدای خانم پیری بلند می شود که "اصلا نمی خواهم "و فروشنده نیز با حرص پلاستیک را دوباره میان سیب زمینی ها خالی می کند.

زن همچنان گلایه اش را ادامه می دهد:" می گویم همه سیب زمینی های درشت را برای من نریز. "

خانم احمدی خانه دار است و دل پری هم از این غرفه داران دارد. می گوید: "این جا احترام به مشتری جایی ندارد چندین به مسئولان شکایت کرده ام اما پیگیری نشده است. می گویم دو کیلو خیار می خواهم سه کیلو می ریزد. می گویم نمی توانم با خودم ببرم همان قدر را که می گویم بریز. جواب می دهد کنار صندوق کم کن. به صندوق دارمی گویم می گوید همان زمان که برایت می ریخت، می گفتی ."

او ادامه می دهد: اجازه جدا کردن نداری، چند بار با این غرفه داران به خاطراینکه میوه لکه دار به من داده بودند و آن را نخواسته بودم دعواکرده ام. هفته پیش از میان چهارپرتغالی که خریدم یکی خراب بود ، یعنی یک چهارم پولی که دادم را دور ریختم یا سبزی های که می خرم بیشتر آنها گل است، کمی انصاف هم ندارند. البته من سعی می کنم سبزی های پاک شده بخرم که در این بازار نیست و از بازار محله دخترم تهیه می کنم. این خریدار دائمی معتقد است رضایت مشتری ها از این میادین بیشتراز آن که برای کیفیت میوه ها باشد از ارزانی آنها است.

این نکته ای است که محمد احمدی بافنده قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران نیز در نشستی خبری برآن تاکید می کند و می گوید: روزانه 700 تا800 تن سبزی خوردن در میادین میوه و تره ‌بار توزیع می‌شود که 350 تا 400 تن آن ساقه و گل است.

او ادامه می دهد: قصد داریم میوه‌ها را در میادین تفکیک و ازعرضه میوه‌های گندیده و نارس جلوگیری کنیم.

اما ظاهر فروشنگان نیز یکی از مشکلات خریداران این غرفه ها است. این را مهناز اسفندیاری می گوید. او از دستان گل آلود فروشندگان و روپوشهای سیاه آنان ناراضی است و این نارضایتی را چندین بار از طریق تلفن های شکایات شهرداری اعلام کرده است.

او نیز مشکلات مشابهی دارد. می گوید از خرید از بازار میوه و تره بار راضی است اما هیچ وقت فروشندگان به همان میزان که خواسته است برایش میوه نریخته اند و او با زحمت این بار را تا خانه حمل کرده است.

اما این انتقادات را محمد حسین صفایی ،مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران قبول ندارد و می گوید: میوه هایی که در میادین عرضه می شود میوه هایی مرغوب است.

او ادامه می دهد: در بازار شب عید نیز به جز سیب درختی که محصولی است که مشکلاتی در رابطه با آن در سطح کشور وجود دارد باقی محصولات با کیفیت خوب عرضه شد.



صفایی از 18 اکیپ سیار بازرسی خبر می دهد ومی گوید: بازرسی از میادین به طور متناوب از میادین انجام و گزارش نظارتها روزانه بررسی و مشکلات رفع می شود.

حسن بیادی، نائب رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز در مورد نحوه نظارت شورا بر عملکرد میوه و تره بار می گوید: نظارت های فیزیکی این گونه بر عهده شورا نیست.

وی با اشاره به اینکه کیفیت میوه های میادین میوه و تره بار نسبت به برخی مغازه ها پایین تر است،می گوید: کیفیت میوه های عرضه شده در میادین نسبت به میوه های درجه یکی که به سه برابر قیمت فروخته می شوند پایین تر است.

ساعتی را که در یکی از میادین میوه و تره بار گذراندم. زمانی آرام نبود. پر بود از صداهای بلندی که به خاطر بی توجهی فروشنده به حرف های مشتری، بگو مگو های خریداران با هم و.. . بود. چند خیابان جلوتر ابتدای سراشیبی که آمدیم میوه های درشت و خوش رنگ مغازه ای که انگار تغییر فصل ها در ترکیب میوه هایش تاثیری ندارد و میوه های چهار فصل را می توانستی در آن پیدا کنی، تفاوت موجودی جیبها را به رخ می کشید. اینجا خبری از دعوا نبود و مشتری ها هرکدام به آرامی میوه هایشان را جدا می کردند حتی مشکل سیب که مشکل تمام کشور است را سیب های سرخ این مغازه نداشتند.