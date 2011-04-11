جزئیات تعیین تعرفه های خدمات درمانی سال 90 اعلام شد

دکتر علیرضا اولیایی منش در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات بیشتری از نحوه تعیین و اعلام تعرفه های خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و افزود: در بخش تعرفه های خصوصی که امسال برای اولین بار در شورای عالی بیمه به تصویب می رسد، پیشنهادات وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفته و بزودی برای تصویب در شورای عالی بیمه ، در دبیرخانه این شورا مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تعرفه ها قبل از طرح در شورای عالی بیمه در دبیرخانه این شورا مورد کارشناسی قرار می گیرند، گفت: پیشنهادات وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی با حضور نمایندگان سازمانهای بیمه گر در دبیرخانه شورای عالی بیمه مورد بحث قرار می گیرد و بعد از توافق نهایی، برای تصویب به صحن شورای عالی بیمه می رود.

اولیایی منش با عنوان این مطلب که تعرفه های بخش خصوصی ظرف هفته جاری در دبیرخانه شورای عالی بیمه مطرح و مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد، ادامه داد: در حال حاضر نمی توان عدد پیشنهادی برای تعرفه های بخش خصوصی اعلام کرد.

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت به لحاظ کردن هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر هزینه های مراکز درمانی در تعیین تعرفه ها اشاره کرد و افزود: دقیقا به همین خاطر، جلسات متعددی برگزار کرده ایم که این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

اولیایی منش با عنوان این مطلب که ریاست شورای عالی بیمه بر عهده رئیس جمهور است، تصریح کرد: البته جلسات شورا به ریاست وزیر رفاه برگزار می شود و هرآنچه در این شورا به تصویب می رسد می بایست در هیئت وزیر نیز تصویب و سپس اعلام شود.

وی همچنین در ارتباط با زمان اعلام تعرفه های بخش دولتی گفت: جلسات تعیین تعرفه های دولتی نیز در بیرخانه شورای عالی بیمه در حال برگزاری است و در عین حال منتظر تصویب بودجه کل کشور هستیم تا بتوانیم بر اساس آن، تعرفه های دولتی در سال 90 را اعلام کنیم.

اولیایی منش با اشاره به اینکه تعرفه های دولتی طی 10 سال گذشته همواره در اوائل تیر ماه اعلام شده است، افزود: امسال روند اعلام تعرفه ها از سالهای دیگر عقب تر نخواهد بود.