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۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

هاآرتض:

سوریه آماده اصلاحات برای فائق آمدن بر ناآرامی هاست

سوریه آماده اصلاحات برای فائق آمدن بر ناآرامی هاست

یک روزنامه صهیونیستی به نقل از منابع لبنانی می نویسد: دولت سوریه خود را آماده اصلاحات کرده، اما اعتقاد دارد که نباید این کار تحت فشار مخالفین باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه به نقل از منابع لبنانی می نویسد: ظاهراً مقام های سوریه در دیدار با "احمد داود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه که اخیراً از این کشور دیدار کرده به وی اطلاع داده اند که آماده اعمال اصلاحات در کشور هستند.

این روزنامه می نویسد: مقام های سوریه از آمادگی کشورشان برای اعمال اصلاحات خبر می دهند، اما اعتقاد دارند که جدول زمانی برای این اصلاحات نمی تواند از خیابان (اعتراضات خیابانی) دیکته شود.

وزیر خارجه ترکیه اخیراً از سوریه دیدار و با مقام های این کشور از جمله ولید المعلم دیدار کرد.

گفته می شود که طرف ترک در این دیدار از مقام های سوریه خواسته است تا پیش از بدتر شدن اوضاع و گسترده شدن اعتراضات خیابانی، اصلاحات را در کشور آغاز کنند.

کد مطلب 1286110

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