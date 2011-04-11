محرومیت و فقر ملت عراق از نتایج دموکراسی آمریکایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرای اردن امروز در مقاله ای با عنوان "ملت عراق سالروز اشغال شوم عراق را به یاد می آورند" می نویسد: تظاهرات گسترده ای همه استان ها و شهرهای عراق را در روز حمله و اشغال آمریکا و ناتو به این کشور دربرگرفت.

ملت عراق با غم و اندوه و غضب همه آنچه را که اشغالگران آمریکایی علیه شهروندانشان به بار آوردند از کشتار و ویرانی شهرها و همه زیرساخت های اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی را به یاد می آورند.

الرای درادامه با اشاره به اینکه همه کذب ها و ادعاهای واشنگتن مبنی براینکه عراق سلاح کشتارجمعی درعراق دارد به اثبات رسیده است، تاکید می کند: در ورای حمله به عراق حرص ائتلاف کینه توزانه غرب برای سرقت ثروت نفتی عراق و حمایت اسرائیل و حفظ برتری نظامی این رژیم درمنطقه و همچنین گسترش اهداف توسعه طلبانه اش علیه سرزمین ها، آبها و ثروت های فلسطینی عربی قرار دارد.

این روزنامه عرب زبان همچنین می افزاید: واشنگتن با شعار آزادی و دموکراسی عراق را به ویرانه ای تبدیل کرد و آن را به قرون وسطی بازگرداند و حتی ملت عراق را از دارو، غذا و حتی آب قابل نوشیدنی نیز محروم کرد و فرصت آموزش و تحصیل را از همه عراقی ها سلب کرد.

مردم عراق از آن روز اشغال تا به امروز همچنان از درگیری طایفه ای و مذهبی که به عراق خسارت های بی سابقه ای زده است در رنج هستند و از آن روز تاکنون آمریکا و ناتو برای جای جای عراق هرج و مرج و ناامنی و کشتار به بار آورده اند و امروز هم اینان برای قربانیان انقلاب مصر و تونس خود تظاهر به گریه می کنند اما در حقیقت تنها نظاره گر کشته شدن ملت های عربی در خلال انقلابشان هستند.

الرای خاطرنشان می کند: مردم عراق در تظاهراتشان خواستار خروج فوری و بی هیچ قید و شک آمریکایی ها و نظامیان غربی هستند اما دولت باراک اوباما همانطوری که گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت در تفکر امکان ادامه اشغالگری درعراق است.