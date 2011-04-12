سعید اسدی مدیر تالار مولوی درباره برنامه‌های این تالار در سال جدید به خبرنگار مهر گفت: طبق روال از 25 فروردین قرار است نمایش"سمک عیار" به کارگردانی جواد ذوالفقاری در سالن اصلی تالار مولوی اجرا شود. در کنار فعالیتهای اجرایی برنامه‌های آموزشی - پژوهشی متنوعی نیز برای سال جدید در تالار مولوی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: یکی از این کارهای پژوهشی - آموزشی برگزاری جلسه‌های نمایشنامه‌خوانی است که فراخوان آن از 12 فروردین منتشر شده است. این جلسات در جهت حمایت از نویسندگان جوان برگزار می‌شود. تالار مولوی قرار است تا آنجایی که توانایی دارد در معرفی این نویسندگان و امکان اجرای اثرشان تلاش کند.

مدیر تالار مولوی افزود: برنامه‌ریزی‌هایی نیز انجام شده‌است تا آثار برتر امکان انتشار نیز پیدا کنند. همچنین در فراخوان اعلام شده است که هر نمایشنامه هم به صورت انفرادی و هم بصورت گروهی امکان خوانش دارد.علاوه بر این در این جلسات نمایشنامه‌خوانی استادان راهنمایی نیز برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است تا دانشجویان بتوانند مشاوره‌هایی برای بهبود کارشان دریافت کنند.

اسدی خاطرنشان کرد: همچنین بانک نمایشنامه‌ای در تالار مولوی راه‌اندازی شده است که علاقمندان می‌توانند نمایشنامه‌های خود را در این بانک با حمایت مادی و معنوی به ثبت برسانند. این برنامه به ما امکان ذخیره نمایشنامه می‌دهد. بنابراین می‌توان آثار مناسب را با مذاکره با نویسندگانشان برای اجرا پیشنهاد داد.

این نویسنده و استاد دانشگاه گفت: از دیگر برنامه‌هایی که اندیشیده شده سمینارهای پژوهشی است که اولین آنها کارگاهی درباره تئاتر محیطی است. در این کارگاه ویژگی‌ها و کارکردهای تئاتر محیطی به علاقمندان معرفی می‌شود تا دانشجویان و علاقمندان بتوانند با راهنمایی و مشاوره استادانی چون فریندخت زاهدی، فرهاد مهندس‌پور و آزاده گنجه اجراهای محیطی را نیز تجربه کنند.

وی ادامه داد: تالار مولوی در زمان برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاهی یکی از میزبانان اصلی جشنواره است که علاوه بر اجرای نمایش در دو سالن تالار مولوی، سمینارهای تئاتر دانشگاهی هم دراین تالار برگزار می‌شود.

اسدی درباره نمایش "عروسی ملک جمشید" به کارگردانی هما جدیکار که قرار بود بعد از تعطیلات دوباره اجرا شود گفت: نمایش"عروسی ملک جمشید" قبل از عید در تالار مولوی اجرا شده‌بود و قرار بر این بود که بعد از تعطیلات دوباره به اجرای خود ادامه دهد.

وی بیان کرد: از آنجایی که این نمایش سال گذشته هم اجرای صبح و هم بعد از ظهر داشت قرار بر این بود که بعد از تعطیلات صبح روی صحنه برود که به دلیل بعضی ناهماهنگی با مدارس و دیگر مراکز این امکان فراهم نشده اما به زودی با انجام برنامه‌ریزی های مناسب این این نمایش و دیگر آثار نمایشی در نوبت صبح روی صحنه می‌روند. قرار بر این شده‌است که تالار مولوی امکان اجرا برای نمایش‌ها در صبح راهم فراهم کند.

اسدی خاطر نشان کرد: اجرای نمایش در نوبت صبح این امکان را به تالار مولوی می‌دهد که بتواند از همه ظرفیت خود برای اجرای نمایش‌ها استفاده کند. همچنین کارهای مربوط به کودک و نوجوان و نمایش‌هایی برای بزرگسالان نیز می‌تواند در نوبت صبح اجرا شوند و مدارس و مراکزی که می‌توانند بزرگسالان را به صورت گروهی به دیدن نمایش‌ها بیاورند از این امکان استفاده کنند.