حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، به جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی مجلس با مسئولان دولتی برای بررسی افزایش نامتعارف قیمت قبوض گاز اشاره کرد و گفت: محمدرضا فرزین رئیس کارگروه طرح تحولات اقتصادی دولت، جواد اوجی مدیر عامل شرکت گاز و کارشناسان مربوطه در این جلسه حاضر شدند.

وی ادامه داد: در ابتدا نمایندگان شرکت کننده در این جلسه اعتراضات و انتقادات خود را نسبت به افزایش نامتعارف قیمت گاز بیان کردند.

اظهارات مسئولان دولتی درباره قبوض گاز

کاتوزیان تصریح کرد: آنچه مسئولان حاضر در جلسه تاکید داشتند این بود که تعداد قبوضی که بالای 40 هزار تومان صادر شده بسیار کم است، حتی درمورد بوشهر که نمایندگان آن در جلسه حاضر بودند، گفتند تنها دو درصد قبوض این استان بالای 40 هزار تومان است، این درحالی بود که نمایندگان این پاسخ را نپذیرفتند و معتقد بودند آمار خیلی بیشتر از این است.

کاتوزیان گفت: نمایندگان معترض از صدور قبض های گاز با نرخ بالا حتی در روستاها خبر دادند .

وی ادامه داد: استدلال مسئولان حاضر در جلسه این بود که مصرف گاز تا صد متر مکعب حدود 10 هزار تومان خواهد بود . این درحالی است که روش پلکانی که دولت در افزایش قیمت گاز لحاظ کرده روش درستی نیست زیرا مصرف گاز در فصول مختلف سال متغییر است و فاصله پلکانی باید از سوی دولت اصلاح شود .

رئیس کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد: اگر خانواده ای 30 مترمکعب گاز در فصل تابستان استفاده کند این خانواد در زمستان 600 متر مکعب گاز مصرف خواهد کرد و این یعنی افزایش 20 برابری که قیمت را به شدت افزایش می دهد و خانواده ها توان پرداخت این مبالغ را ندارند.

سه راهکار برای اجرای دقیق و مناسب هدفمندی یارانه ها

رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: ما در جلسه روز گذشته به جمع بندی رسیدیم و معتقدیم سه راهکار در این زمینه باید اعمال شود تا شاهد نارضایتی مردم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نباشیم.

وی ادامه داد: یک راهکار این است که شیب تندی که دولت در اجرای قانون هدفمندی در نظر گرفته اصلاح شود. این شیب، شیب مد نظر قانون مصوب مجلس نیست. ما در مجلس مصوب کردیم در طی 5 سال قیمت بنزین به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد و قیمت گاز ظرف 5 سال به 75 درصد قیمت گاز صادراتی برسد، درحالی که هم اکنون قیمت گاز در همین ابتدا سه برابر گذشته شده است و به نظر ما این شیب تند است.

دولت روش پلکانی در محاسبه قیمت گاز را اصلاح کند

نماینده تهران تصریح کرد: راهکار دوم اصلاح روش پلکانی است که درست انتخاب نشده است. فاصله پله های این پلکان باید افزایش یابد.

کاتوزیان یادآور شد: بحث دیگر مربوط به توزیع یارانه هاست که متاسفانه مردم این یارانه را به خوبی مدیریت نمی کنند. پرداخت یارانه برای جبران افزایش قیمت حامل های انرژی است و مردم باید قبوض را از دریافت یارانه ها پرداخت کنند در حالی که این دریافتی ها در جای دیگری هزینه می شود.

پیشنهاد پرداخت قبوض با کارت انرژی

وی گفت: پیشنهاد کمیسیون انرژی این است که کارت انرژی به مردم داده شود تا یارانه ها به این کارت واریز شده و صرفا برای پرداخت قبوض استفاده شود.

پیگیری راهکار برای جلوگیری از نارضایتی مردم در کمیته نفت مجلس

کاتوزیان خاطرنشان کرد: از آنجا که ممکن است در فصل تابستان و استفاده مردم از برق به خصوص استفاده از کولر در مناطق جنوبی، مجددا شاهد موج نارضایتی مردم از صدور قبوض با قیمت بالا باشیم، قرار شد کمیته نفت و گاز مجلس با مرکز پژوهشها مسئله اصلاح قیمت‌ها را بررسی کنند و درپی راهکاری برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم باشند.

احتمال سلب اختیار اصلاح قیمت ها از دولت

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سئوال که اگر دولت راهکارهای ارائه شده را نپذیرفت، چاره چیست و مشکل مردم در پرداخت قبوض چگونه حل خواهد شد، گفت: اگر دولت پیشنهادات را نپذیرد راه حل آخر این است که اصلاحیه ای به قانون هدفمندی یارانه ها بزنیم و بخشی از اختیارات دولت را بگیریم.

وی ادامه داد: این اختیارات می تواند اختیار قیمت گذاری حامل های انرژی باشد، زیرا طبق مصوبه مجلس سالانه دولت می توانست 20 درصد به قیمت ها اضافه کند اما آنچه شاهد هستیم بیش از 20 درصد است و این به مردم فشار وارد می کند.

مسئولان دولتی انعطافی برای اصلاح روشها نشان ندادند

کاتوزیان در پاسخ به این سئوال که آیا مسئولان شرکت کننده در جلسه راهکاری برای اصلاح روشها داشتند، گفت: مقامات دولتی به هیچ عنوان انعطافی نشان ندادند و براساس اظهارات آنان، به نظر می رسد مجلس خود باید راسا وارد عمل شود و قانون هدفمندی را اصلاح کند.