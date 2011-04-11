  1. هنر
کیایی در گفتگو با مهر:

"بزن بریم بهشت" نیمه اردیبهشت‌ماه کلید می‌خورد

فیلم سینمایی "بزن بریم بهشت" به کارگردانی مصطفی کیایی نیمه اردیبهشت‌ماه در شهرک دفاع مقدس کلید می‌خورد.

مصطفی کیایی به خبرنگار مهر گفت: پیش‌تولید فیلم سینمایی "بزن بریم بهشت" را شروع کرده‌ایم، فیلمبرداری نیمه اردیبهشت‌ماه در شهرک دفاع مقدس شروع می‌شود و بخش‌هایی از فیلم در تهران انجام می‌شود. هنوز بازیگران این فیلم مشخص نشده است. رضا رخشان تهیه‌کننده و فیلمبردار این فیلم است.

وی ادامه داد: بخش‌هایی از فیلم در دهه 60 روایت می‌شود و داستان درباره دفاع مقدس است، ‌به زودی با کامل شدن عوامل و بازیگران فیلم کلید می‌خورد.

عوامل این فیلم عبارتند از گریم: مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: هومن خواجه‌نوری، تدوین: نیما جعفری جوزانی، مدیر تولید: مجتبی متولی، مجری طرح: محمدحسن عامری، مدیر تدارکات: حمید پرهیز، مدیر جلوه‌های ویژه: حمید روزبهانی.

مصطفی کیایی فیلم سینمایی "بعد از ظهر سگی سگی" را ساخته است.

