عرفات ، مبارزي خسته يا كهنه سربازي ور شكسته ؟

دهه 60 ميلادي به عنوان دهه‌اي كه همه ساز و كار‌هاي دو كشور ايالات متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروي سابق در اوج جنگ سرد جهت رقابت ديوانه‌وار و دهشتناك تسليحات كشتار جمعي و موشك‌هاي دور برد و بالستيك بسيج شده بود و جنگ شكست خورده اعراب با اسراييل همه معادلات و قواعد بازي را به نفع حاميان غرب تغيير داده بود وحكومت‌هاي سلطنتي منطقه خاورميانه توانسته بودند در كمتر از يك دهه خود را به عنوان دژ و سپر بلاي غرب در برابر كمونيسم نشان دهند و با توجيه قرار گرفتن در خط مقدم مبارزه با سوسياليسم خانمان برانداز، حمايت‌هاي بي شائبه آمريكا را از آن خود سازند ، ابو عمار از ميانه مبارزات ملت فلسطين سر برآورد .

وي از يك سو به عنوان مجاهد عرب عليه اسراييل در جبهه شرق قرار مي‌گرفت و از يك سو با گرايش‌هاي خاص عربي حمايت سلاطين عرب را طلب مي‌كرد. مردي كه در دو سوي بازار سياست دكان دو نبشي داشت كه هر مشتري وطالب كالاي ديپلماسي را با شخصيت دوگانه خود متوقف مي‌نمود و با مشتريان خود آنچه كه در سر پرسوداي خود داشت در ميان مي‌گذاشت.

ابوعمار با سابقه‌اي فعال در جبهه ناسيوناليسم و پان عربيسم فردي بود كه از نخستين روز‌هاي تعارض عبدالناصر رهبر كاريزماتيك مصرو جهان عرب با دنياي غرب از حاميان و هوادارن او شده بود. در جنگ اعراب به عنوان كارشناس عالي رتبه تخريب و انفجارات شركت داشت و پس از آن با چفيه‌اي بر سر و لحني سرشار از حرارت عليه امپرياليسم و اسراييل غاصب رهبري سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف) را بر عهده گرفت. سازماني كه با شعار‌هاي كاملاً اسلامي ـ عربي اما با شيوه‌هايي در نهايت چپ گرا و سوسياليست مآب حركت خود را به صورتي منسجم با رهبري ياسر عرفات براي رهايي فلسطين از دژخيمان اسراييل آغاز نمود.

در پايان دهه شصت ميلادي عرفات اوج چهره يك چريك و مبارزه ضد اسرائيلي را از خود به نمايش گذاشته بود . دهه‌اي كه نزاع‌هاي گروه‌هاي انقلابي چپ و راست در فراز خود قرار داشت. در اين عصر عرفات الگو و چهره مسلمان چپي بود كه جمع بين سيره «ارنستوچگوارا» و «عزالدين قسام» نموده بود. چريك چپ گرايي كه نماز مي‌خواند و از عربيت علاوه بر لهجه غليظ، چفيه و عقالي نيز بر سر داشت كه بيانگر مقابله دنياي عرب و مقاومت آن‌ها در برابر صهيونيسم بود. صهيونيسمي كه آهنگ فتح سرزمين‌هاي خاور ميانه از نيل تا فرات را داشت و بر اين هدف مصمم بود.

عرفات دردهه 70 توانست در ميان همه گروه‌هاي چريك و مبارز مسلمان به عنوان الگويي هم تراز با چگواراو كاستروي جوان قرار گيرد. از هم اين رو رسانه‌ها و مطبوعات تحت حمايت دنياي شرق از حكومت ديوار آهنين مسكو تا امپراطوري پرده خيزران پكن، همه و همه او را ستودند. اين ستايش‌ها و تعريف و تمجيد‌ها، توده‌هاي مبارز و انقلابي كشور‌‌هاي اسلامي را به جايي رساند كه نام «ياسر» و «عمار» بر كودكان و فرزندان علاقه‌مندان به عرصه جهاد و مبارزه با ستم و زور و بي عدالتي انتخاب مي‌شد و حتي گروه‌هاي مخفي چريكي، از اين نام‌ها به عنوان رمز و كد عملياتي خود بهره مي‌گرفتند.

پيروزي انقلاب اسلامي در ايران همه معادلات آمريكا و بسياري از طراحي هاي آنها عليه جنبشهاي اسلامي را برهم ريخت عرفات مي‌دانست كه دير يا زود جنبش اسلامي درايران همه ديده‌ها را به سمت خود خواهد برد و نام عرفات از رديف اول به رديف‌هاي بعدي منتقل خواهد شد ، تلاش نمود تا خود را به همراهي با آن وانمود كند .

در همين راستا بود كه در نخستين روز‌هاي پيروزي انقلاب تصوير مرحوم حاج سيد احمد خميني و عرفات در صفحه نخست روزنامه‌هاي دنيا منتشر شد. ابوعمار دست بيعت با پرچمدار و سردار انقلاب اسلامي داده بود. اما به سرعت دريافت كه در مرام خميني سرسپردگي و تسليم و باج‌دهي به ديگران و بالابردن جايگاه‌‌هاي بي مورد براي افراد، معنايي ندارد. از هم اين‌رو طناب دوم در دست عرفات همراهي با سازمان‌هاي چريكي الحادي و التقاطي در ايران بود اما حضور امام خميني مهمترين مانع بود و مانع مهم‌تر ديگر شيوه انقلابي مبتني بر اسلام ناب نه متكي بر عقايد چپ.

اين موضوع زمينه جهت گيري هاي بعدي او در دهه هاي 80 و 90 ميلادي را پايه ريزي كرد يعني روي آوري مطلق به پان عربيسم و ناسيوناليسم عربي . اين جهت گيري كار را به آنجا كشاند كه در نخستين روز‌هاي هجوم صدام به ايران، ياسر عرفات در سلك ياران و حاميان او قرار گرفت و در جريان حمله عراق به كويت نيز جزو حاميان اصلي اين اقدام قرار گرفت و حمايت جهان عرب را از دست داد . آنها از جهاتي به همديگر شبيه بودند هر دو از اعراب ناسيوناليست افراطي بوده‌اند كه آرزوي رهبري جهان عرب را در سر مي‌پروراندند و داعيه‌دار مبارزه با امپرياليسم و صهيونيسم بودند و گرايش رسمي آنان نيز در بلوك شرق خلاصه مي‌شد اما در دل و نهان سر و سرّي نيز با بلوك غرب داشتند. ابوعمار دست دوستي و حمايت صدام حسين را فشرده و پس از اندك زماني نيز با منافقين ( سازمان مجاهدين خلق ) طرح دوستي و آشنايي ريخت. آشنايي ادامه داري كه بعد‌ها براي او مايه آبرو ريزي و بي حيثيتي در ميان بسياري از مجاهدان و مبارزان اسلامي دنيا شد.

و چنين شد كه نام مردي كه روزي لرزه بر دنيا مي‌انداخت، مي‌رفت كه در فهرست اهل تجارت و معامله سياسي قرار گيرد و چنين شد. او حتي به اندازه شيخ احمد ياسين مبارزه ويلچر سوار و برخاسته از ميان محرومين فلسطين نيز نتوانست در جريان مبارزه براي آزادي قدس نقش بيافريند: مردي كه بعد‌ها بلاي جان اسراييل شد. سال‌هاي پاياني دهه 80 او را به نقطه‌اي بسيار پايين‌تر از نقطه‌هاي پيشين كشاند . جايي كه حتي براي ديدار و ملاقات با سران آمريكا و اسراييل نيز بر سر راه مي‌نشست و لحظه شماري مي‌نمود و اصرار و علاقه نشان مي‌داد. او به پايان فلاكت باري نزديك مي‌شد كه با در اختيار گرفتن قسمتي كوچك از فلسطين اشغالي به عنوان حكومت خود‌گردان آغاز شد. حكومتي كه نه مي‌توانست نيروي انتظامي و نظامي مستقل داشته باشد و نه فرودگاه و نه اداره و نه كارخانه‌‌اي. حكومتي عروسكي و يك بار مصرف كه با رفتن عرفات نيز تاريخ مصرف آن به كلي از بين مي‌رود.

اينك او در اوج تنهايي و در زماني جان مي‌سپرد كه نه تنها هيچيك از سران عرب او را همراهي نمي كنند كه بسياري از فلسطينيها و ملتهاي مسلمان نيز از او روي گردانده اند . آنها از ياد نبرده‌اند كه در جنگ كويت، چگونه عرفات براي افسران عراقي پيام‌هاي حماسي صادر مي‌كرد. عرفات بازي را باخته است و اين سرانجام محتوم همه كساني است كه با آرمان‌هاي ارزشمند توده‌ها كه بر پاي آن جان و خون رفته است، معامله مي‌كنند. سرانجام همه آناني كه با دروغ و فريب و شعارهاي زيبا از احساسات پاك مردمي براي صعود از ارتفاعات شهرت و قدرت بهره مي‌گيرند و در نهان با قدرت‌مندان و زورگويان شرق و غرب رفيق گرمابه و گلستانند!