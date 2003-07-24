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۲ مرداد ۱۳۸۲، ۱۸:۴۹

يك عضو شوراي حكومت انتقالي عراق خبر داد :

وزراي جديد عراق تا دو هفته ديگر تعيين مي شوند

وزراي جديد عراق تا دو هفته ديگر تعيين مي شوند

يك عضو شوراي حكومت انتقالي عراق تاكيد كرد كه تعيين وزرا در خلال دو هفته ديگر صورت خواهد گرفت .

به گزارش خبرگزاري مهر ، بحر العلوم امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاري فرانسه با بيان اين مطلب افزود: در همين مدت ، كميته ويژه تدوين چارچوب قانون اساسي نيز تشكيل خواهد شد.
بحر العلوم كه رياست جلسات شوراي جديد حكومت انتقالي عراق را از زمان تشكيل آن در 13 ژولاي ( 22 تيرماه) به عهده دارد.
 وي افزود: شورا تلاش مي كند تا دوشنبه آينده كار بررسي نظامنامه داخلي خود را پيش از انتخاب رييس و دبير كل براي خود به پايان برساند .
 بحر العلوم  بعد از 34  سال تبعيد به عراق بازگشته است ، گفت : مساله تعيين وزراي دولت جديد عراق و نيز كميته آماده سازي تدوين قانون اساسي را بررسي مي كنيم .
 وي  ابراز اميدواري كرد  با پايان اين كار در خلال دو هفته ، شورا از ساختار مشخصي برخودار شود.
 به گفته وي ، شوراي حكومت انتقالي تمايل دارد  وزرا از ميان متخصصان و تكنوكراتهايي انتخاب شود كه قادر به اصلاح و بازسازي تاسيسات زيربنايي و ايجاد عراق جديد باشند.
   شوراي حكومت انتقالي ديروز چهارشنبه بيانيه سياسي خود را منتشر كرد كه در آن بر امنيت ، شكوفايي  اقتصادي و ايجاد يك رژيم فدرالي تاكيد كرده است .

کد مطلب 12862

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