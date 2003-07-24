وزراي جديد عراق تا دو هفته ديگر تعيين مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر ، بحر العلوم امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاري فرانسه با بيان اين مطلب افزود: در همين مدت ، كميته ويژه تدوين چارچوب قانون اساسي نيز تشكيل خواهد شد.

بحر العلوم كه رياست جلسات شوراي جديد حكومت انتقالي عراق را از زمان تشكيل آن در 13 ژولاي ( 22 تيرماه) به عهده دارد.

وي افزود: شورا تلاش مي كند تا دوشنبه آينده كار بررسي نظامنامه داخلي خود را پيش از انتخاب رييس و دبير كل براي خود به پايان برساند .

بحر العلوم بعد از 34 سال تبعيد به عراق بازگشته است ، گفت : مساله تعيين وزراي دولت جديد عراق و نيز كميته آماده سازي تدوين قانون اساسي را بررسي مي كنيم .

وي ابراز اميدواري كرد با پايان اين كار در خلال دو هفته ، شورا از ساختار مشخصي برخودار شود.

به گفته وي ، شوراي حكومت انتقالي تمايل دارد وزرا از ميان متخصصان و تكنوكراتهايي انتخاب شود كه قادر به اصلاح و بازسازي تاسيسات زيربنايي و ايجاد عراق جديد باشند.

شوراي حكومت انتقالي ديروز چهارشنبه بيانيه سياسي خود را منتشر كرد كه در آن بر امنيت ، شكوفايي اقتصادي و ايجاد يك رژيم فدرالي تاكيد كرده است .