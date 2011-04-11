بحرین تابلوی مظلومیت مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پرویز آژیده پیش از ظهر دوشنبه در آیین بهره برداری از استخر شهید آیت الله قاضی طباطبایی آموزش و پرورش ناحیه دو، اظهار داشت: مستکبران جهان دست دردست هم داده اند تا ملت مظلوم بحرین را به جرم آزادی خواهی به خاک و خون بکشند.

وی افزود: این مستکبران با استفاده از واژه های مقدسی همچون حقوق بشر اهداف نامقدسی را دنبال می کنند و برای رسیدن به آن حقوق طبیعی و جان انسان ها قربانی می کنند .

وی تاکید کرد: همه ما در هر جمعی که حضور داشته باشیم باید انزجار خود را از اقدامات مستکبران جهان و حمایت خود را از مظلومان اعلام کنیم.

آژیده اظهار داشت: با توفیقات روز افزون ایران اسلامی، اکنون انقلاب ما الگو و قوت قلب ملت های مسلمان منطقه و خار چشم دشمنان اسلام است.

وی گفت: ‌اگر بخواهیم آینده ایران را روشن تر ببینیم و سلامتی مردم جامعه را تضمین کنیم باید رمز آن را در آموزش و پرورش پیدا کنیم.