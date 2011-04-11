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۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

بحرین تابلوی مظلومیت مسلمانان است

بحرین تابلوی مظلومیت مسلمانان است

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت: بحرین هم اکنون به تابلوی مظلومیت مسلمانان جهان تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پرویز آژیده پیش از ظهر دوشنبه در آیین بهره برداری از استخر شهید آیت الله قاضی طباطبایی آموزش و پرورش ناحیه دو، اظهار داشت: مستکبران جهان دست دردست هم داده اند تا ملت مظلوم بحرین را به جرم آزادی خواهی به خاک و خون بکشند.

وی افزود: این مستکبران با استفاده از واژه های مقدسی همچون حقوق بشر اهداف نامقدسی را دنبال می کنند و برای رسیدن به آن حقوق طبیعی و جان انسان ها قربانی می کنند.

وی تاکید کرد: همه ما در هر جمعی که حضور داشته باشیم باید انزجار خود را از اقدامات مستکبران جهان و حمایت خود را از مظلومان اعلام کنیم.

آژیده اظهار داشت: با توفیقات روز افزون ایران اسلامی، اکنون انقلاب ما الگو و قوت قلب ملت های مسلمان منطقه و خار چشم دشمنان اسلام است.

وی گفت: ‌اگر بخواهیم آینده ایران را روشن تر ببینیم و سلامتی مردم جامعه را تضمین کنیم باید رمز آن را در آموزش و پرورش پیدا کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: توجه به امر ورزش در آموزش و پرورش یک امر زیربنایی بوده و توسعه مجموعه های ورزشی گام بزرگی در این جهت است.

کد مطلب 1286237

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