کمبودپزشک در روستاهای آذربایجان غربی/ تعریف استاندارد با امکانات موجود

کامران دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به تکمیل پوشش شبکه بهداشت آذربایجان غربی، افزود: متاسفانه این در حالی است که در بهترین شرایط فصلی با کمبود 80 پزشک جهت اعزام به مراکز درمان و خانه های بهداشت روستایی مواجه هستیم .

وی با بیان اینکه باید 386 پزشک جهت پاسخگویی به حداقل نیازهای درمانی و بهداشتی مردم مناطق روستایی وجود داشته باشد، اظهار داشت: در فصل زمستان به دلیل برگزاری آزمونهای تخصصی پزشکی با کمبود نیرو مواجه می شویم .

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در خصوص وضعیت تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی روستایی استان نیز اظهار داشت: این مراکز نیاز به خرید تجهیزات تخصصی و گران قیمت ندارند ولی با توجه به فرسودگی ساختمان و تجهیزات برخی مراکز، نیازمند اختصاص اعتبار لازم برای بازسازی و نوسازی این مراکز هستیم .

تعریف استاندارد بر اساس امکانات موجود بهداشتی و درمانی

دهقان با اشاره به اینکه طی سال گذشته چهار میلیارد ریال در راستای بهبود استاندارد تجهیزات و ساختمان مازاد بر اعتبارات جاری این مراکز اختصاص یافت، بیان داشت: این در حالی است که به ازای هر یک هزار نفر باید یک خانه بهداشت روستایی وجود داشته باشد که این استاندارد بر اساس امکانات موجود در منطقه تعریف شده است .

وی در ادامه سخنان خود از تکمیل پوشش شبکه بهداشت آذربایجان غربی خبر داد و بیان داشت: هم اکنون در این راستا یک هزار خانه بهداشت روستایی، 117 مرکز بهداشت و درمان روستایی و 89 مرکز بهداشت شهری در سطح استان فعال بوده که در این راستا طی سال گذشته 37 خانه بهداشت و چهار مرکز بهداشت و درمان افتتاح شد .

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی همچنین از آماده افتتاح بودن خانه بهداشت روستای پته ویر سلماس، خانه بهداشت روستاهای جلدیان و گردکشانه پیرانشهر، خانه بهداشت روستاهای منصور آباد و ممدیل میاندوآب و خانه بهداشت روستاهای قره خان و گرده رش مهاباد خبر داد .

اجرای طرح پزشک خانواده در 30 شهر آذربایجان غربی

دهقان از اجرای طرح پزشک خانواده در 30 شهر زیر 50 هزار نفر جمعیت آذربایجان غربی طی سالجاری خبر داد و بیان داشت: این طرح هم اکنون به صورت پایلوت در سه استان محروم خوزستان، چهارمحال بختیاری و سیستان و بلوچستان در حال اجرا است .

وی بیان داشت: در این راستا اجرای طرح پزشک خانواده شهری در آذربایجان غربی برای هر 10 هزار نفر جمعیت یک تیم سلامت شامل چهار پزشک، دو نفر پرستار، دو نفر ماما، سه نفر کاردان بهداشت خانواده، یک نفر کاردان بهداشت محیط، یک نفر کاردان بیماریهای واگیردار و یک نفر کرشناس روان شناسی بالینی تشکیل می شود .