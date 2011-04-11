به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله اسلامی با اعلام این که تاکسی در تمام دنیا به عنوان یک وسیله حمل و نقلی «شیک» و «لوکس» مورد استفاده قرار میگیرد، گفت: مسافران تاکسی حق انتخاب بالایی دارند و تاکسیرانی تهران با مجموعه پروژههایی که در دست دارد میخواهد به این هدف مهم دست پیدا کند.
وی بابیان این که فرهنگسازی مهمترین پروژه تاکسیرانی تهران در سال 90 است و در این میان فرهنگسازی کاربردی الکترونیک به منظور آشنایی مدیران تاکسیرانی و رانندگان تاکسی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران سرویسدهی مبتنی بر خدمات الکترونیک در تاکسیها در سال 90 را باعث ایجاد تغییرات گسترده و مثبت در تاکسیرانی دانست و اظهار کرد: به این منظور فرهنگ جدیدی را دنبال میکنیم که متفاوت از نوع ارتباط موجود میان مسافر و تاکسیران است.
اسلامی با اشاره به این که در زمینه نوسازی ناوگان اقدامات خوبی از سوی سازمان تاکسیرانی آغاز شده، تصریح کرد: امیدواریم در پایان سال 90 به نقطهای برسیم که عمده تاکسیهای پایتخت به زیر 4 سال برسد.
وی با بیان این که در سال 89 نسبت به نوسازی 10 هزار تاکسی فرسوده اقدام شده، ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال 90 دیگر تاکسی فرسودهای با عمر بیش از 10 سال در تهران وجود نداشته باشد.
اسلامی مدرنسازی ناوگان تاکسیرانی را بهتر از نوسازی آن دانست و اضافه کرد: ارتقای کیفی ناوگان تاکسیرانی یکی از برنامههای مهم سازمان است و ما در تلاشیم تا ضمن نوسازی به مرور خودروهای بهتر و با کیفیت بالاتری را وارد شهر کنیم و به این ترتیب سطح خدماترسانی به شهروندان را افزایش دهیم.
وی از ورود تاکسیهای جدید و خارجی طی زمانبندی مشخص به ناوگان تاکسیرانی خبر داد و گفت: البته این اقدام با ورود 200 دستگاه خودروی مدرن به خطوط تاکسیرانی در روزهای پایانی سال گذشته آغاز شد.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران که همزمان با «هفته سلامت» سخن میگفت، در پایان خاطرنشان کرد: تعداد تاکسیهای ون موسوم به «تاکسی سلامت» در آینده نزدیک به بیش از 100 دستگاه افزایش پیدا خواهد کرد.
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