سردار سرلشکر سید محمد حسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تحولات اخیر در بحرین اظهار داشت: مردم مومن بحرین اراده کرده اند که از دست دیکتاتوری و وابستگی تحت نفوذ آمریکای جهانخوار و استکبار ضد دین و حامی صهیونیزم بیرون بیایند، بر این اساس انقلابی بر حق را آغاز کردند.

وی افزود: دیکتاتورها در بحرین اگر خونریزی و کشتار به راه نمی انداختند ، ممکن بود بگویند مردم ما اشتباه کرده اند، ولی هم اکنون که این کارها را کرده اند معلوم می شود که حق با مردم بحرین بوده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: مردم بحرین با توجه به حقوق خود دست به انقلابی الهی زدند که نه تنها ایرانیان بلکه جامعه بین الملل هم باید از مردم این کشور که با دیکتاتورهای خونریز و فاسد خود به مبارزه برخاسته اند، حمایت کند.

وی در ادامه در خصوص ادعاهای بی پایه و اساس مقامات بحرینی در مورد ایران، عنوان کرد: ما در امور داخلی بحرین هیچگونه مداخله ای نکردیم و اساسا یکی از ویژگیهای شاخص جمهوری اسلامی ایران طی 33 سال اخیر عدم مداخله در امور کشورهای دیگر بوده است.

سرلشکر فیروزآبادی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران انقلاب مداخله، انقلاب مسلحانه، انقلاب ظلم، انقلاب درگیری و ضد عهد و پیمان نیست بلکه انقلاب قرآن واهل بیت (ع) و رسول خدا (ص) و پیام اوست.

وی با بیان اینکه مردم دنیا در هر جا - از پایتخت آمریکا تا کشورهای اسلامی - از پیامهایی که از انقلاب ایران تولید می شود لذت می برند، گفت: در حقیقت پیامهایی که طی این 33 سال در جمهوری اسلامی ایران تولید شده و از طریق خبرنگاران رسانه ها و سایر وسائل ارتباط جمعی به مردم دنیا منتقل شده است، آنها را آموزش داده است، بطوریکه در سراسر دنیا افکار و قلبهای ضد دیکتاتوری، ضد استکباری و ضد صهیونیستی بیشماری تربیت نموده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: کسی قادر نیست جلوی این افکار و قلبها را بگیرد و انقلابهای منطقه را کنترل کند ، به هرحال آنها چه ایران را متهم کنند و چه متهم نکنند چاره ای جز تسلیم در برابر ملتهای حق جوی خود ندارند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ ارتشی در دنیا برای مقابله با مردم خود ساخته نشده است، گفت: ارتشها برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و مقابله با دشمن متجاوز ساخته شده اند و اگر نیروهای مسلح بحرین غیرت دارند باید سعودیها را از کشور خود بیرون کنند.