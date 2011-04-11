مایکل شنون شریر فیلم "سوپرمن" شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از امپایر آنلاین در حالی که اغلب بازیگران نقشهای مختلف فیلم "سوپرمن" به کارگردانی زک اسنایدر برگزیده شدهاند، عاقبت مایکل شنون برای ایفای نقش ژنرال زاد با تولید کنندگان فیلم به توافق رسید.
در نسخههای اولیه فیلم "سوپرمن" که ریچارد دانر و ریچارد لستر در اواخر دهه 1970 و اوائل دهه 1980 کارگردانی آنها را بر عهده داشتند نقش شخصیت شریر ژنرال زاد را ترنس استمپ بازی کرده بود.
حتی قرار بود استمپ این نقش را در فیلم جدید هم بازی کند که این امر منتفی شد. پس از آن مدتی از ویگو مورتنسن به عنوان ایفاگر احتمالی این نقش نام برده میشد و عاقبت شنون برای بازی در قالب این شخصیت قرارداد بست.
از فیلمهای قبلی که شنون در آنها به نقش آفرینی پرداخته میتوان به "جاده رولوشنری" ، "فراریها" ، پیش از آنکه شیطان بداند مردهای" و "ستوان بد" اشاره کرد. او اخیرا در مجموعه تلویزیونی "امپراتوری پیادهرو" ساخته مارتین اسکورسیزی بازی کرده است.
اسنایدر در این باره گفت: ژنرال زاد نه تنها یکی از اصلی ترین دشمنان سوپرمن است بلکه یکی از جذابترین و مقتدرترین شخصیتهای شرور سینما به شمار میرود. مایکل شنون بازیگر توانایی است که میتواند این نقش دشوار و پیچیده را با توانایی ایفا کند.
دیوید اس گویر فیلمنامه این نسخه جدید از ماجراهای سوپرمن را نوشته و کریستوفر نولان علاوه بر سرمایهگذاری در تهیه فیلم، مدیر تولید این پروژه نیز هست. پیش از این کوین کاستنر، دایان لین و ایمی آدامز برای ایفای نقشهای گوناگون این فیلم برگزیده شده بودند.
اسنایدر فیلمبرداری فیلم را از ماه اوت آغاز میکند و قرار است فیلم در ماه دسامبر 2012 اکران شود.
