ارتقای 11 مرکز مشاوره پیشگیری آسیبهای اجتماعی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ولی سمرقندی صبح دوشنبه در جلسه شورای سیاست گذاری تفاهم نامه مشترک آموزش و پرورش و نیروی انتظامی آذربایجان غربی از راه اندازی و ارتقای واحدهای مشاوره به کلینیک در 11 منطقه و شهرستان خبر داد و افزود: شناسایی و درمان آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی دانش آموزان در این کلینیک ها توسط مجرب ترین و متخصص ترین روان شناسان انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه نظم و انضباط اجتماعی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی موثر است، اظهار داشت: تهیه و تولید محتوا از اولویتهای آموزش و پرورش بوده که تاسیس مدارس هوشمند در شرایط فعلی اهمیت تاثیر گذاری آموزش های نوین را دو چندان کرده است.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه باید در آینده نسبت به تولید محتوا اهتمام بیشتری داشته باشیم، بیان داشت: آموزش حرفه ای معلمان و ارتقای کیفی آموزش در مدارس از برنامه های مهم سال 90 است و امیدواریم نیروی انتظامی در این بخش حضور پر رنگ تری در سالجاری در سطح مدارس داشته باشد.

سمرقندی برگزاری جشنواره های تولیدات فرهنگی در این راستا رامهم و تاثیر گذار ارزیابی و خاطر نشان کرد: تهیه بروشور و نشریه در روابط عمومی اداره کل بدون هیچ گونه محدودیتی برای نیروی انتظامی در جهت آموزش و فرهنگ سازی در مدارس امکان پذیر است.