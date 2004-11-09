معافيت انواع الياف مصنوعي از پرداخت مابه التفاوت به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در نامه اي به اداره كل مقررات صادرات و واردات اين وزارتخانه با اشاره به ابلاغيه وزير بازرگاني و به استناد بند(ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، نوشته است : ترخيص انواع الياف مصنوعي شامل نوارتوپلي، استر، نوارتواكريليك، تاپس پلي استر، تاپس اكريليك، الياف پلي استر و الياف پلي استر هالوتايپ از گمركات كشور صرفا از پرداخت ما به التفاوت به سازمان فوق معاف هستند، از اين رو نيازي به اخذ مجوز ترخيص از اين سازمان ندارند.

مديرعامل سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان همچنين در اين نامه خواستار شده است كه هرچه سريعتر مقررات جديد به كليه گمركات كشور و ادارات تابعه از جمله بازارچه هاي مرزي مناطق آزاد اعلام شود.



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