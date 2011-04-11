معرفی راهبرد آرام بشار/ اسد آماده رهایی از چنگ رفقای پدر است

به گزارش خبرگزاری مهر، "گئورگ میرزایان" در مطلبی در این باره در مجله "اکسپرت" می نویسد: موج نارضایتیهای مردمی کماکان به نقاط مختلف خاورمیانه گسترش می یابد. ولی این موج تنها در جایی به انقلاب واقعی تبدیل میشود که نخبگان حاکم واکنش نادرستی از خود نشان می دهند.
احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در این باره گفت: رهبران دوراندیش و بصیر کشورهای منطقه ای در رأس رونداصلاحات قرار گرفته و از آن ممانعت نمیکنند. ولی کسی که از این روند ممانعت کند با مشکلاتی بیشتر از لیبی روبرو خواهد شد"، بشار اسد رئیس جمهور سوریه اول از همه این نصیحت را گوش کرد و راهبرد آرام کردن مردم را انتخاب نمود.
در ادامه این مطلب آمده است: اگر راهبرد اسد موفقیتآمیز باشد، وی می تواند نه تنها ثبات سوریه را حفظ کند بلکه مقام ریاست جمهوری را دراختیار خود باقی گذارد. دراین صورت او می تواند به راحتی از گارد قدیم پدرش که مانع ازاجرای سیاست داخلی و خارجی مستقل وی می شوند، رها گردد.
این نویسنده در ادامه به سوابق بشار اسد و حرکت اولیه او در دادن اصلاحات اشاره می کند و می نویسد: ادامه این اصلاحات با دخالت دوستان حافظ اسد که منافع خود را با این روند در خطر می دیدند متوقف شد. با عنایت به این وضعیت دشوار، تصادفی نیست که سوریه یکی از قربانیان "تب انقلابی" خاورمیانه شده است. ناآرامیها، اواخر ماه فوریه شروع شد و انفجار اجتماعی اوایل ماه مارس رخ داد. ولی تصادفی نیست که بشار اسد را یکی از عاقل ترین رهبران خاورمیانه محسوب میکنند. رفتاری که او انتخاب کرد، به او اجاره میدهد نه تنها اعتراضات را در نطفه خفه کند بلکه از سرپرستی سمج و خسته کننده رفقای پدر مرحومش آزاد شود.
بشار اسد بر خلاف قذافی، قیام کنندگان را "موشهای صحرایی و سوسکها " و خائنان جیره خوار غرب ندانست ولی بی پرده غرب و بعضی شبکههای تلویزیون ماهوارهای را به تحریک ناآرامیها متهم نمود و همزمان به مردم معترض پیام داد و به آنها قول آغاز اصلاحات بی درنگ و بررسی امکان لغو حالت فوق العاده را داد.
در ادامه این مطلب می خوانیم: مخالفان رادیکال از نشستن دور میز مذاکرات با رئیس جمهور سوریه خودداری میکنند ولی آنها هم احتمالاً نمی توانند مردم را برای جنگ داخلی برانگیزند. پایگاه اجتماعی مخالفان اسد تحلیل می رود و اوموفق میشود روحیه انقلابی گروههای کامل معترضین را خاموش کند.
کردها، اولین هدف "مغازله" بشار اسد شدند. وی چند نفر از برادران قومی آنها را از زندانهای سوریه آزاد کرده و فرمانی درباره اعطای تابعیت سوریه به کردهای مقیم استان شرقی "خاسکه" را که قبلاً مهاجران غیرقانونی از ترکیه محسوب میشدند امضا کرد. بدین وسیله گروه جدید جامعه به طرفداران باوفای اسد تبدیل شدهاند: کردها می فهمند که اگر یک رژیم به اقلیت قومی ضمانتهایی بدهد، این ضمانتها با سرنگونی رژیم از بین میرود،به ویژه اگر رژیم جدید از اقلیت قومی(سنیها) تشکیل شود. مسیحیان نیز نگران این تحولات هستند زیرا رژیم علوی اسد برای آنها حق زندگی تضمین میکند.
اکسپرس در ادامه مطلب خود آورده است: مخالفان سوریه نمیتوانند روی کمک فعال خارجی (همسایگان) حساب کنند. گویا آنها فقط از لبنان اسلحه دریافت میکنند. اروپا گرفتار مسئله لیبی است و فرصت ندارد به معترضین سوری کمک کند. وعدههای اسد مبنی بر آغاز فوری اصلاحات، کاملاً باب طبع رهبران کشورهای اروپایی شده و آنها دست از سر او برداشتند. ایالات متحده هم به قیام کنندگان سوریه کمک نمیکند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا وارد مرحله ما قبل انتخابات شده و در این شرایط به ثبات نسبی در خاورمیانه احتیاج دارد که از این نظر بشار اسد سیاستمدار هوشمند، برای واشنگتن رهبر مناسبی است.
