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۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

آیت الله صفایی بوشهری:

نخبگان به تألیف کتابهای علمی توجه کنند

نخبگان به تألیف کتابهای علمی توجه کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: برخی از کتابهای علمی ترجمه است و نخبگان باید به تألیف کتابهای علمی به ویژه در بخش علوم استراتژیک بیشتر توجه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در جمع برگزیدگان مرحله اول المپیادهای علمی رایانه و ریاضی علم را زیرساخت توسعه کشور خواند و از مسئولان خواست زمینه را برای رشد استعدادهای نوجوانان و جوانان نخبه فراهم کنند.

وی افزود: توجه به نخبگان و فراهم آوردن زمینه رشد آنان در عرصه های مختلف به ویژه عرصه های اقتصادی خود نوع جهاد در عرصه اقتصادی است.

دکتر مصلح رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس هم با شاره به ارتقا رتبه دانش آموزان استان در المپیادهای علمی در دو سال گذشته، گفت: در حالیکه دانش آموزان المپیادی در سال 87 رتبه 30 را در کشور به دست آوردند پارسال موفق شدند رتبه دوازدهم را کسب کنند.

در این نشست از 23 برگزیده مرحله اول المپیادهای علمی ریاضی و رایانه تجلیل شد و آیت الله صفایی بوشهری نیز سفر به عتبات عالیات را هشت نفر از این افراد هدیه داد.

کد مطلب 1286364

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