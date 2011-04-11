نخبگان به تألیف کتابهای علمی توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در جمع برگزیدگان مرحله اول المپیادهای علمی رایانه و ریاضی علم را زیرساخت توسعه کشور خواند و از مسئولان خواست زمینه را برای رشد استعدادهای نوجوانان و جوانان نخبه فراهم کنند .

وی افزود: توجه به نخبگان و فراهم آوردن زمینه رشد آنان در عرصه های مختلف به ویژه عرصه های اقتصادی خود نوع جهاد در عرصه اقتصادی است.

دکتر مصلح رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس هم با شاره به ارتقا رتبه دانش آموزان استان در المپیادهای علمی در دو سال گذشته، گفت: در حالیکه دانش آموزان المپیادی در سال 87 رتبه 30 را در کشور به دست آوردند پارسال موفق شدند رتبه دوازدهم را کسب کنند .