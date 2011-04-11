ساعت کاری ادارات استان تهران افزایش یافت

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساعت کاری جدید ادارات استان تهران از ساعت 8 تا 14 و 30 خواهد بود و پیش از این، ساعت کاری از ساعت 8 و 30 آغاز می شد.

وی خاطرنشان کرد: کاهش ساعت کاری ادارات جهت جلوگیری از تشدید وضعیت ترافیکی و آلودگی شهر تهران تا اطلاع ‌ثانوی از ساعت 8 صبح تا 14 و 30 بعد از ظهر تعیین شده است.

این مسئول بیان داشت: مسئولان دستگاههای اجرایی موظفند برنامه‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنند تا مأموریت‌های محوله و امور ارباب‌رجوع طی ساعت کاری فوق انجام شود.

تصمیم ویژه منوط به آلودگی یا سالم بودن هوای تهران

وی ادامه داد: در صورت بروز شرایط بحران و اضطرار در هوای تهران یا رفع آن، تصمیمات ویژه‌ای اتخاذ خواهد شد.

از سوی دیگر، معاون امور عمرانی استانداری تهران گفت: برنامه کاهش ساعت کاری ادارات دولتی در استان تهران که از چند ماه گذشته به دلیل کاهش آلودگی هوای پایتخت و ترافیک شهر تهران به اجرا درآمد، قرار بود از شروع به کار دستگاهها و ادارات دولتی در فروردین سال 90 به حالت عادی خود باز گردد، اما در این باره تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده است.

محمدرضا محمودی با تأکید بر اینکه ساعت پایان کار ادارات دولتی در پایتخت همچنان 14 و 30 بعد از ظهر است، افزود: در صورت تصمیم گیری جدید در خصوص بازگشت ساعت کاری به حالت رسمی قبل از بحران آلودگی هوا، این موضوع اعلام خواهد شد.