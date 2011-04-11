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۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

تجمع اهالی دهستانهای بجنورد مقابل مجلس

حدود 50 نفر از مردم دهستانهای جرگلان و غلامان از توابع بجنورد در اعتراض به عدم اجرای قانون ارتقای دهستانهای پرجمعیت محروم به بخش، مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حدود 50 نفراز مردم دهستانهای جرگلان و غلامان از توابع بجنورد در خراسان شمالی با تجمع در مقابل در مجلس خواستار ارتقای دهستانهای خود به بخش با مرکزیت جدید شدند.

این افراد با در دست داشتن پلاکاردهایی از نمایندگان مجلس می خواستند تا مصوبه 20/ 5/ 89 کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت را که به ارتقای دهستانهای محروم اختصاص دارد، اجرایی کنند.

یکی از معترضان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما از وضعیت موجود در دهستانمان ناراضی هستیم و اکنون شرایط لازم برای ارتقا این دهستان وجود دارد ، چرا که جمعیت این دهستانها افزایش پیدا کرده و قابلیت شهرستان شدن با مرکزیت جدید را دارد، لذا از مجلس می خواهیم تا شرایط را برای انجام این مهم فراهم کند. 

کد مطلب 1286406

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