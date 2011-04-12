جدول عملکرد 2 ساله مسکن مهر/ پذیرش 37درصد کل متقاضیان

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جزئیات کامل عملکرد بخش تعاون در مسکن مهر کشور از سال 87 تا پایان سال 89 نشان می دهد که در این بخش مجموعا 4 میلیون و 234 هزار و 766 تقاضا در پورتال وزارت تعاون به ثبت رسیده است. همچنین در این رابطه تاکنون 7 هزار و 646 تعاونی مسکن مهر کارمندی، کارگری و آزاد نیز تشکیل شده است.

بر پایه این گزارش، تعداد اعضای تعاونی هایی که به نوعی تقاضاهای آنها به تایید رسیده است نیز بالغ بر 1 میلیون و 542 هزار و 467 نفر است که این میزان معادل حدود 37 درصد کل متقاضیان ثبت نام شده است.

همچنین در این رابطه 946 هزار و 890 نفر از اعضای واجد شرایط معرفی شده به سازمان مسکن و شهرسازی، در قالب تعاونی بوده است. در این زمینه 807 هزار و 717 واحد مسکونی نیز تا پایان 89 در مرحله ساخت بوده است و تعداد 46 هزار و 588 واحد مسکونی نیز آماده تحویل شد.

استان تهران با 1 میلیون و 419 هزار و 969 نفر متقاضی، بیشترین تعداد ثبت نام شدگان در استان های کشور را در بخش مسکن مهر دارا است و کمترین میزان تقاضاها نیز مربوط به استان ایلام با 27 هزار و 816 نفر متقاضی بوده است.