  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۳ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۲۲

مهر گزارش می‌دهد /

جدول عملکرد 2 ساله مسکن مهر/ پذیرش 37درصد کل متقاضیان

جدول عملکرد 2 ساله مسکن مهر/ پذیرش 37درصد کل متقاضیان

بررسی عملکرد 2 ساله طرح مسکن مهر نشان دهنده ثبت‎نام بیش از 4 میلیون و 234 هزار نفر در کل کشور است که از این تعداد بیش از 1 میلیون و 542 هزار نفر پذیرفته شدند، ضمن اینکه در این مدت 7 هزار و 646 تعاونی در قالب کارمندی، کارگری و آزاد تشکیل شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جزئیات کامل عملکرد بخش تعاون در مسکن مهر کشور از سال 87 تا پایان سال 89 نشان می دهد که در این بخش مجموعا 4 میلیون و 234 هزار و 766 تقاضا در پورتال وزارت تعاون به ثبت رسیده است. همچنین در این رابطه تاکنون 7 هزار و 646 تعاونی مسکن مهر کارمندی، کارگری و آزاد نیز تشکیل شده است.

بر پایه این گزارش، تعداد اعضای تعاونی هایی که به نوعی تقاضاهای آنها به تایید رسیده است نیز بالغ بر 1 میلیون و 542 هزار و 467 نفر است که این میزان معادل حدود 37 درصد کل متقاضیان ثبت نام شده است.

همچنین در این رابطه 946 هزار و 890 نفر از اعضای واجد شرایط معرفی شده به سازمان مسکن و شهرسازی، در قالب تعاونی بوده است. در این زمینه 807 هزار و 717 واحد مسکونی نیز تا پایان 89 در مرحله ساخت بوده است و تعداد 46 هزار و 588 واحد مسکونی نیز آماده تحویل شد.

استان تهران با 1 میلیون و 419 هزار و 969 نفر متقاضی، بیشترین تعداد ثبت نام شدگان در استان های کشور را در بخش مسکن مهر دارا است و کمترین میزان تقاضاها نیز مربوط به استان ایلام با 27 هزار و 816 نفر متقاضی بوده است.

استان تعداد کل متقاضیان جمع تعاونی های کارمندی و کارگری و آزاد تعداد اعضای واجد شرایط چهارگانه

تعداد اعضای واجد شرایط معرفی شده به سازمان مسکن و شهرسازی در قالب تعاونی

 تعداد واحد در مرحله ساخت تعداد واحد آماده تحویل
 آذربایجان شرقی  180418  536  16730  24204  20807  476
 آذربایجان غربی 149774   233 71937  24580  20683  1678 
 اردبیل 75747   305 43693  20434  15642  362 
 اصفهان 325932  309   36331  36139 36139  967 
 ایلام 27816   80 12850  8496  6856   1492
 بوشهر  39028  17 12263  4986  4645 
تهران   1041969  1692  331374 236856  219979  2491 
 چهارمحال و بختیاری 41122  95  16748   19755 13779  2762 
 خراسان جنوبی 32273  159  24604  16859  14069   1419
 خراسان رضوی  303918  377 161051  43780  29364  1715 
خراسان شمالی  23949  86   11319 12000  10759  654 
 خوزستان 382767   680  205311  55198 54811  11660 
 زنجان 48075   11 29413  11426  7454   3646
سمنان   42635 118  14676  9927  9927  2098 
سیستان و بلوچستان  57808   105  13143 8959   8454  1709
فارس  270291  163   77699 34097  33968   989
قزوین   90661 231  39568  16736  16736   0
قم  95986   290 37030  33872   33681  1015
 کردستان 58368  165  15380  14108   14108 702 
کرمان  95316   168  29242 18556  17932  717 
کرمانشاه  123630  334   88898 71401  59102   1026
 کهکیلویه و بویراحمد  28681  39 6204   2340 384  112 
 گلستان 74692  85  21406  6368  2976  1381 
 گیلان 108013  169  37261  29424   25935  261
لرستان  144553   78 41073  42133  41781 
مازندران  124883   336  47952 47616   10423 954 
 مرکزی 63854   218 18653  16243  11771   1253
هرمزگان   62933  253  36712  39664 32054   1373
 همدان 86700  228  30969  29306  22439   1474
 یزد 32974  86  12977  11427  11059  2202 
 مجموع 4234766 7646  1542467  946890  807717   46588
کد خبر 1286407

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها