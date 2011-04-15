افزایش آگاهی حقوقی مردم مستلزم همکاری صدا و سیما است

عباسعلی رحیمی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معاونت تنقیح و قوانین مقررات ریاست جمهوری گسترش خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است گفت: ایجاد سایت قوانین با هدف به روز رسانی قوانین و مقررات کشور و امکان دسترسی عموم مردم به تمامی قوانین و مقررات از مهمترین اهداف این معاونت بود که محقق شد. همچنین تطبیق قوانین برنامه پنجم توسعه با قوانین موجود برای نسخ و حذف قوانین قبلی از مهمترین برنامه های این معاونت در سال جاری است.

وی افزود: 52 جلد کتاب قوانین و مقررات اعم از قانون اساسی، کیفری، جزائی و... در دهها هزار تیراژ به صورت کلی و جزئی منتشر شده که همراه با یارانه و تخفیف برای استفاده عموم توسط این معاونت در بازار توزیع شده است.

معاون تنقیح و قوانین مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به این نکته که بسیاری از مردم دسترسی به اینترنت و رسانه ندارند و همین امر موجب شده تا آگاهی عمومی در حوزه حقوق و قضا در جامعه بسیار پایین باشد گفت: انتشار کتابهای کوچک با موضوعات حقوقی و قضائی مورد نیاز جامعه مانند قانون چک، قولنامه، قرارداد و... را با عنوان کتابهای "سارع" در حال چاپ داریم تا افرادی که دسترسی به رسانه و نت ندارند با استفاده از این کتابها پاسخ سوالات حقوقی خود را دریافت کنند.

وی افزود: برای افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم باید صدا و سیما همکاری کند، در این مورد ما حاضریم این آموزشها را از طریق سیما و رادیو انجام دهیم.