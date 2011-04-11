"زیر خونسردترین برف جهان" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 88 شعر از سروده‌های میرصادقی است که عناوین برخی از آنها عبارتند از صبح، پشت دروازه، تماشایی، دعایی برای گل، شمعی بیار و پاره‌ای از روشنی.

در شعر "چیزی هنوز..." از این مجموعه می‌خوانیم: روز/ در آخرین نفسها/ مهمان سایه‌های ملال است،/ چیزی نمانده تا شب/ چیزی هنوز نمانده/ بیا!/ گوش کن!/ ببین!/ شیطان و شاد/ با نفس باد/ می‌وزد/ تا دور،/ تا عطر یاس خانه همسایه می‌رود/ نزدیک/ با پیچ و تاب پرده می‌آید،/ در گوش می‌نشیند و / می‌ماند/ آه/ این "نیکی" است که می‌خواند.

اغلب شعرهای کتاب "زیر خونسردترین برف جهان" موزونند و در برگیرنده بازتابهای احساسی شاعرند در مواجهه با مسائلی انسانی چون عشق، تنهایی و امید.

میمنت میر صادقی ( ذوالقدر) متولد 1316 اصطهبانات فارس، در سال 1339 در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشکده ادبیات تهران فارغ التحصیل شد. از آثار وی می‌توان به بیداری جویباران، با آبها و آیینه‌ها و همچنین جانهای آفتاب اشاره کرد.

کتاب "زیر خونسردترین برف جهان" با شمارگان 1100 نسخه در 120 صفحه و به قیمت 2900 تومان منتشر شده است.

