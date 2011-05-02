بخشنامه جدید بانک مرکزی/ 3 سناریوی بازگشت وجوه مردم توسط بهمن ایثار

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی به موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین و تعاونی بهمن ایثار نحوه بازپرداخت سپرده های مردم نزد تعاونی اعتبار بهمن ایثار را اعلام کرده است.

براین اساس بانک مرکزی 3 راهکار برای بازپرداخت سپرده های مردم در نظر گرفته است، در این صورت موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین که تمام تعهدات تعاونی اعتبار بهمن ایثار را برعهده گرفته است، موظف به بازپرداخت سپرده های مردم به روشهای اعلامی بانک مرکزی است.

3 راهکار

در اولین راهکار بخشی از پول حدود یک هفتم به سپرده گذار متقاضی بازگشت سپرده بازپرداخت می شود و مابقی مبلغ در اقساط 6 تا 7 ماه بازگردانده می شود. در دومین راهکار حدود یک دهم مبلغ سپرده به صورت یکجا به مشتری بازگشت داده می شود و بقیه مبلغ در اقساط 5 ماهه پرداخت خواهد شد.

سومین راهکاری که بانک مرکزی در نظر گرفته است، این است که مبلغ سپرده تنها در 4 نوبت به حساب مشتری حواله می شود. به عنوان مثال اگر مشتری 25 میلیون تومان در تعاونی بهمن ایثار سپرده گذاری کرده باشد، در راهکار اول می تواند 3 میلیون و 500 هزار تومان را به عنوان پیش پرداخت و بقیه را در اقساط 6 تا 7 ماه دریافت نماید.

در راه حل دوم 2 میلون و 500 هزار تومان از مبلغ 25 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت و بقیه در اقساط 5 ماهه بازگشت می شود، در راهکار دیگر هم هیچ پولی به عنوان پیش پرداخت در نظر گرفته نمی شود، بلکه پول در 4 قسط به حساب مشتری حواله می شود.

راه دیگری وجود ندارد!

کارمندان شعب موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین به مراجعه کنندگان و مشتریان خود اعلام می کنند که تنها همین سه راهکار را برای دریافت سپرده های خود پیش رو دارند و راه چهارمی وجود ندارد.

این در حالی است که سپرده گذاران با هدف دریافت سود و یا وام نسبت به سپرده گذاری در تعاونی بهمن ایثار اقدام کرده بودند و هر یک برای سپرده ها و پولهای خود برنامه ریزی کرده اند، اما هم اکنون نه تنها با برخوردهای نامناسب کارمندان شعب مواجه می شوند، بلکه هیچکس نیز ضرر و زیانی که متوجه آنها شده است را تقبل نمی کند.

با وجود اینکه سپرده گذاران برای بازگشت سپرده های خود با مشکلات متعددی طی چند ماه گذشته مواجه هستند، اما مسئولان و کارمندان موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین و بهمن ایثار از سپرده گذاران درخواست می کنند که پولهای خود را برداشت نکنند.

مسئولان این بنگاههای مالی در حالی از خروج آنها از وضعیت بحرانی و رفع مشکلات خبر می دهند که مردم همچنان به دلیل نگرانی هایی که پیش از این ایجاد شده بود، خواستار استرداد سپرده های خود حتی بدون دریافت سود و یا ضرر و زیان هستند.

همکاری وزارت تعاون و بانک مرکزی

مسئولان بانک مرکزی نیز از ادامه رسیدگی ها و تشکیل ستادهای مربوط به ساماندهی مشکلات مربوطه خبرداده اند، وزیر تعاون نیز اعلام کرده است که همکاری های لازم را با بانک مرکزی خواهد داشت.

البته مسئولان بانک مرکزی از پایان یافتن مرحله اول ساماندهی تعاونی های اعتباری خبرداده اند، براین اساس از 1460 تعاونی های اعتباری که در دستور کار بانک مرکزی برای ساماندهی قرار گرفته بود، حدود 1000 تعاونی اعتباری ساماندهی شدند.

همچنین برخی از تعاونی های اعتباری کوچک با یکدیگر ادغام شدند، برخی از تعاونی ها زیرمجموعه تعاونی های بزرگ تر از خود قرار گرفتند، برخی به تعطیلی کشیده شدند، برخی همچنان به فعالیت ادامه می دهند و برخی هم با تجمیع به عنوان موسسه اعتباری فعالیت خواهند کرد.

تعاونی بهمن ایثار که با مجوز وزارت تعاون و بدون دریافت مجوز فعالیت مالی و پولی از بانک مرکزی به گفته یکی از مسئولان ارشد بانک مرکزی با سرمایه 21 میلیون تومان تشکیل شده بود، توانسته بود 400 میلیارد تومان از مردم سپرده جمع آوری کند.

صلاحیت فنی، مالی و تخصصی مدیران این موسسات هم باید به تائید بانک مرکزی برسد، زیر بسیاری از تعاونی های اعتباری توسط افرادی که هیچ گونه تخصصی در زمینه فعالیت بانکی نداشتند، ایجاد شد و مشکلات عدیده ای را برای مردم فراهم کرد.