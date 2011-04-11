"سیا" عملیات بازداشت و بازجویی مظنونان را کاهش داده است!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز برای توضیح این ادعای خود به مورد "عمر پاتریک" اشاره کرده و می نویسد : او یکی از خطرناک ترین متهمان به انجام فعالیتهای تروریستی است و آمریکا در سال 2005 برای دستگیری او یک میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. کارشناسان اطلاعاتی سیا درباره وی می گویند که او یک متخصص زبردست در ساخت بمب بوده و اطلاعات دقیقی درباره فعالیت القاعده در جنوب شرقی آسیا دارد.

این فرد "عمر پاتریک" نام دارد که در سال جاری میلادی با همکاری پاکستان و سیا بازداشت شد، اما با این وجود سازمان سیا تا کنون از این فرد بازجویی نکرده است. او از افراد موثر در بمبگذاری های معروف بالی اندونزی به شمار می رود.

به نوشته لس آنجلس تایمز، البته لازم به ذکر است که طرح کاهش عملیاتهای بازداشت و بازجویی سیا مربوط به متهمانی که در عراق و افغانستان بازداشت می شوند، نمی شود.

یکی از دلایل این اقدام، تفاوت سیاست مبارزه با تروریسم "باراک اوباما" با "جرج بوش" رئیس جمهور سابق آمریکاست. در دوره ریاست جمهوری اوباما، سیا افراد بیشتری را کشته، اما افراد کمی را بازداشت کرده که کشته شدگان عمدتا در بمباران مناطق قبیله نشین پاکستان جان خود را از دست داده اند.

در همین رابطه یکی از مقامات دولت آمریکا که خواست نامش فاش نشود، مدعی شد: سیا دیگر مسئول بازداشت و بازجویی از متهمان نیست.

لس آنجلس تایمز در ادامه می نویسد : در تغییر سیاست سیا چند عامل دخیل بوده است که این عوامل عبارتند از : افزایش انتقاد از دولت بوش به دلیل اقدامات گسترده در بازداشت افراد در کشورهای مختلف و بازجویی از آنها که سبب شد اوباما در این باره تجدید نظر کند.

دلیل دیگر آنکه، برخی از نیروهای باسابقه سیا درباره اینکه آیا در بازجویی از متهمان قانون را زیرپا گذاشته اند یا خیر گفتگوهایی را انجام داده بودند و همین امر سبب افشا شدن برخی از اقدامات محرمانه سیا می شد.