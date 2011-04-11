بیماریهای قلبی عمده ترین علت مرگ در گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار سمنانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: بیماریهای قلب و عروق، حوادث و سوانح و سرطان سه علت عمده مرگ گلستانیها در سال 89 بوده است.

وی اظهار داشت: طبق آمار 9 ماهه اول سال 89 حدود 42 درصد از مردم گلستان بر اثر بیماریهای قلبی، 13درصد حوادث و سوانح و 11 درصد بر اثر انواع سرطان ها و تومورها از دنیا رفته اند.

وی خاطرنشان کرد: سرطان در کل دنیا دومین علت شایع مرگ و میر است و در استان گلستان نیز از عوامل مهم مرگ و میر است.

سمنانی خاطرنشان کرد: قبلا گلستان به قطب سرطان مری کشور معروف بود اما در حال حاضر میزان سرطان مری در گلستان 3.1 کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: در سال 57 از هر 100 هزار گلستانی 150 نفر به سرطان مری دچار بوده اند اما در سال 89 این میزان به 48 در هر 100 هزار کاهش پیدا کرده است.

قائم مقام وزیر بهداشت در گلستان با اشاره به اینکه گلستان جزء معدود استانهایی است که بیماران سرطانی را ثبت می کند، گفت: سازمان بهداشت جهانی مرکز ثبت سرطان گلستان را بازدید و آمار آن را در سطح کشور تایید می کند.

وی افزود: نزدیک به دو هزار مورد جدید سرطان در گلستان تشخیص داده شده است.

سمنانی شایع ترین سرطان های استان را مری، معده، پستان، خون و سرطان روده بزرگ عنوان کرد و افزود: سرطان معده در آقایان، سرطان سینه در خانمها شایع ترین علت سرطان مردان و زنان گلستانی است.