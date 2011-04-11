برنامه های شورای اطلاع رسانی استان زنجان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباصلت سیاح ظهر دوشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان زنجان به حوادث مهم سال گذشته از جمله دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان و نیز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و از مهندسی هوشمندانه افکار عمومی و اطلاع رسانی مطلوب اصحاب رسانه مخصوصا از تلاشهای صداوسیمای مرکز استان در این راستا قدردانی کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با تذکر این نکته که اقداماتی نظیر تندروی، کندروی و بی مسئولیتی در عرصه اطلاع رسانی ارائه شفاف اطلاعات را مشکل ساز می کند، افزود: مسئولین و اصحاب رسانه باید با هوشمندی خود از حاشیه پردازی خودداری نموده و با ارائه خدمات صادقانه و احصاء امور اساسی در حوزه مسئولیتی خود، باقی کار را به خدا بسپارند.

سیاح تقدیر از عملکرد سازمان صداوسیمای مرکز زنجان به خصوص مدیرکل این رسانه ملی به گزارشاتی که مبنی بر نادیده گرفتن اهمیت اخبار مربوط به مدیریت عالی استان است اشاره کرد و گفت: عده ای از این افراد حقیقتا از برنامه های تولیدی این سازمان اطلاع ندارند که باکمی دقت در برنامه ها و اخبار شبکه متوجه اشتباه خود خواهند شد ولی عده ای دیگر که شیطنت می کنند و از تعاملات دستگاههای اجرایی با استانداری ابراز ناراحتی و نگرانی کرده اند، همواره حیات خود را در ایجاد تنش و چالش و تفرقه و خدشه دار کردن سابقه افراد صادق می بینند زیان خواهند کرد.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان زنجان همه اعضای شورا را زنجیروار و متصل به یکدیگر دانست و افزود: هم افزایی، هم پوشانی، رفع عیوب کاری یکدیگر و تذکرات برادرانه موجب افزایش کارآمدی و تقویت سیستم می شود و این معنای واقعی شورای اطلاع رسانی است.

همچنین ولی الله رحیمی مدیرکل سابق اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل نیز گزارشی از اقدامات خود در زمان تصدی آن پست ارائه کرد و گفت: در طول این مدت شاهد اقداماتی نظیر احیای روابط عمومی الکترونیک، ارسال اخبار به همه مدیران از طریق پیامک به تعداد 1200 خبر، مصاحبه اختصاصی با مدیران 10 مورد، بارگذاری خبر جلسات در سایت 1400 خبر، دعوت از خبرگزاریها 813 مکتوب، درج اخبار در سایت وزارت کشور 39 مورد، حضور روابط عمومی در 96 مورد از سفرهای شهرستانی استاندار محترم، مصاحبه استاندار با شبکه 1 و 2 سیما و همچنین با شبکه ایران رادیو و شبکه اشراق، ارسال پیامهای تبریک و تهنیت به مدیران و همکاران، برگزاری مسابقه نقاشی برای فرزندان همکاران، توزیع کتب با موضوعات 500 حدیث، عفاف و حجاب و نیز برگزاری مراسم تجلیل از خبرنگاران 3 مورد را می توان نام برد.

همچنین مدیر قبلی دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات در استانداری بود گزارشی از زمان تصدی خود ارائه کرد و گفت: در دور سوم سفر ریاست محترم جمهور به استان زنجان قریب به 162 هزار و 443 نامه از مردم استان جمع آوری شده بود که ظرف مدت 15 روز بصورت محرمانه بررسی شد که از مجموع نامه ها 67 هزار و 135 نامه با مضمون درخواست مساعدت مالی بوده است.

مصطفوی اشاره ای نیز به آمار تماس های مردمی با خط مستقیم 111 نموده و افزود: در این مدت بیش از 26 هزار و 681 تماس تلفنی با خط 111 از سوی مردم گرفته شده است.