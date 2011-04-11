تصادفات فوتی در استان زنجان 47 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی فروزش ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص مرگهای ناشی از تعطیلات نوروزی از 25 اسفند تا 15 فروردین سالجاری در راه های مواصلاتی استان زنجان 18 مرد با 72 درصد و فت زن با 28 درصد عنوان کرد و افزود: بر حسب شهرستان نیز، 28 درصد متوفیان در شهرستان زنجان و ابهر و در خدابنده و ماهنشان 20 درصد بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس محل فوت، 56 درصد متوفیات ناشی از تصادفات، 56 درصد در محل حادثه فوت کرده و 8 درصد در حین انتقال و و 36 درصد در بیمارستان فوت کرده اند.

فروزش گفت: 48 درصد از متوفیات در ایام نوروز مرگ مغزی بوده، 36 درصد شکستگی های متعدد و 4 درصد عوامل دیگر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان همچنین کل معاینات انجام شده در پزشکی قانونی را 28 هزار و 429 مورد اعلام کرد و افزود: این تعداد در سال 88 ، 26 هزار و 552 مورد بوده است همچنین 7.1 درصد این معاینات مربوط به معاینات سرپایی، 9 هزار و 257 مورد مربوط به نزاع بوده که نسبت به سال قبل 5.8 درصد افزایش داشته و تصادفات ناشی از رانندگی چهار هزار و 903 مورد بوده که نسبت به سال قبل 3.2 درصد افزایش داشته است.

فروزش تاکید کرد: کل معاینات عمومی در سال 89، 27 هزار و 125 مورد بوده که نسبت به سال قبل هفت درصد رشد داشته است که در خصوص معاینات روانپزشکی 400 مورد با 7.4 درصد افزایش نسبت به سال 88 بوده است.

وی ادامه داد: در مجموع کل معاینات در مرگهای طبیعی و غیرطبیعی 834 مورد بوده است که تعداد مرگهای غیرطبیعی 626 مورد با 3.4 درصد افزایش نسبت به سال 88 و 47 مورد مرگ طبیعی با 39 درصد کاهش نسبت به سال 88 است.

فروزش در ادامه رسالت و ماموریت قانون پزشکی را معاینه مرگهای غیرطبیعی عنوان کرد و گفت: قانون پزشکی با 3 پزشک متخصص (سرولوژی سلول شناسی و انگل شناسی) و حجم بالای کار تنها معاینه مرگهای غیرطبیعی را در برنامه کاری خود دارد.

وی همچنین متوفیان ناشی از تصادفات در سال 89 را 396 مورد و غیرتصادفات را 411 مورد یاد کرد.

مدیرکل قانون پزشکی همچنین مرگهای ناشی از گازگرفتگی در سال 89 را 10 نفر که این تعداد در سال گذشته 22 نفر با 54.5 درصد افزایش بوده و در حوزه برق گرفتگی در سال 89 ، 9 نفر که این تعداد در سال گذشته 11 مورد که 18.2 درصد کاهش ، 13 مورد غرق شدگی که سال قبل 4 مورد که افزایش 225 درصد ، و سوختگی 51 درصد کاهش نسبت به سال قبل در این زمینه بوده است .