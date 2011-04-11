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۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

ربیع زاده تأکید کرد:

ایجاد شهرکهای صنعتی و کارگاههای زود بازده اولویت شهریار است

ایجاد شهرکهای صنعتی و کارگاههای زود بازده اولویت شهریار است

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهریار گفت: ایجاد شهرکهای صنعتی، ناحیه های صنفی، صنعتی و کارگاههای زود بازده، اولویت شهرستان شهریار در مبارزه با بیکاری جوانان این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، احمد ربیع زاده در اولین جلسه از دور دوم دیدارهای مردمی سال 1390 با نمازگزاران در مسجد جامع امام حسین (ع) شهرک رزکان گفت : در حکومت اسلامی خدمت به مردم از اهم واجبات است و زمانی کار مسئولان مورد رضایت خداوند قرار می گیرد که رضایت مردم در آن باشد و ملاک ارزیابی مدیران سطح رضایتمندی مردم در ارائه خدمات است.

وی افزود: در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، همه باید تلاش کنند و با حرکتی جهاد گونه مشکلات را از پیش رو بردارند.

سند اشتغال شهرستان شهریار در حال تدوین است

این مسئول با اشاره به برنامه ریزیهای دولت در بحث اشتغال و ایجاد دو و نیم میلیون شغل در کشور گفت: در راستای سیاستهای دولت، سند اشتغال شهرستان شهریار برای ایجاد 15 هزار شغل در شهرستان در دست بررسی و تدوین است.

وی ادامه داد: ایجاد شهرکهای صنعتی، کارگاههای زود بازده، ناحیه های صنفی، صنعتی و وام های خود اشتغالی در دستور کار مسئولان شهرستان قرار گرفته است.

در این دیدار که با حضور جمعی از مسئولان محلی همراه بود، پس از استماع مشکلات عمومی و در جریان قرار گرفتن مشکلات خصوصی مردم، دستور رسیدگی به آنها صادر شد.

دور اول دیدارهای مردمی فرماندار و مسئولان شهرستان با مردم، در اسفند سال 89 با 91 دیدار و بیش از سه هزار و 500 مصوبه به پایان رسید و این دیدار، اولین دیدار دور دوم در سال 1390 بود.

کد مطلب 1286543

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