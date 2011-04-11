حقوق 2 ماه اول سال بازنشستگان علی الحساب پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان درباره افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال 90 افزود: هر سال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری پس از تصویب هیئت دولت انجام می شود.

وی گفت: بنابراین با ابلاغ مصوبه دولت این افزایش در حقوق بازنشستگان کشوری اعمال خواهد شد.

عطاریان افزود: همچنین مابه التفاوت ناشی از افزایش حقوق سالانه بازنشستگان مربوط به ماههای فروردین واردیبهشت یکجا به حساب بازنشستگان وازیر خواهد شد.

به گفته وی، در حال حاضر بیش از یک میلیون و 100 هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند.