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۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

حقوق 2 ماه اول سال بازنشستگان علی الحساب پرداخت می شود

حقوق 2 ماه اول سال بازنشستگان علی الحساب پرداخت می شود

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تا تصویب بودجه 90 در مجلس شورای اسلامی حقوق دو ماه اول سال بازنشستگان کشوری بر اساس آخرین حقوق دریافتی آنها در سال گذشته پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان درباره افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال 90 افزود: هر سال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری پس از تصویب هیئت دولت انجام می شود.

وی گفت: بنابراین با ابلاغ مصوبه دولت این افزایش در حقوق بازنشستگان کشوری اعمال خواهد شد.

عطاریان افزود: همچنین مابه التفاوت ناشی از افزایش حقوق سالانه بازنشستگان مربوط به ماههای فروردین واردیبهشت یکجا به حساب بازنشستگان وازیر خواهد شد.

به گفته وی، در حال حاضر بیش از یک میلیون و 100 هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند.

کد مطلب 1286549

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