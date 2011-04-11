  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

گناباد میزبان مسابقات قرآن و نهج البلاغه خراسان رضوی شد

گناباد میزبان مسابقات قرآن و نهج البلاغه خراسان رضوی شد

مشهد - خبر گزاری مهر: دبیر ستاد بیست و نهمین مسابقات قرآن و نهج البلاغه استان خراسان رضوی از برگزاری این مسابقات در گناباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، علی مشکین اظهار داشت: این مسابقات اردیبهشت ماه 90  برگزار می شود که حدود هزار دانش آموز در دو گروه دختر و پسر از 16 شهرستان در آن، شرکت می کنند.

معاون پرورشی و دبیر ستاد بیست و نهمین مسابقات قرآن و نهج البلاغه افزود: این مسابقات در چهار رشته قرائت، حفظ، نهج البلاغه، اذان و تفسیر خواهد بود که افراد برتر در هر رشته  به مرحله استانی، معرفی خواهند شد.

وی بیان کرد: اساس و بنیان هر فعالیتی باید بر حول محور قرآن و در چارچوب ضوابط و رهنمودهای قرآنی صورت گیرد، در غیر اینصورت دچار تزلزل و نافرجام، خواهد شد.
 

کد مطلب 1286555

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها