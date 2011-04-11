گناباد میزبان مسابقات قرآن و نهج البلاغه خراسان رضوی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، علی مشکین اظهار داشت: این مسابقات اردیبهشت ماه 90 برگزار می شود که حدود هزار دانش آموز در دو گروه دختر و پسر از 16 شهرستان در آن، شرکت می کنند.

معاون پرورشی و دبیر ستاد بیست و نهمین مسابقات قرآن و نهج البلاغه افزود: این مسابقات در چهار رشته قرائت، حفظ، نهج البلاغه، اذان و تفسیر خواهد بود که افراد برتر در هر رشته به مرحله استانی، معرفی خواهند شد.

وی بیان کرد: اساس و بنیان هر فعالیتی باید بر حول محور قرآن و در چارچوب ضوابط و رهنمودهای قرآنی صورت گیرد، در غیر اینصورت دچار تزلزل و نافرجام، خواهد شد.

