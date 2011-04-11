تور ملی کویرنوردی بهاره ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، این برنامه با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان، سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، هیأت کوهنوردی، هیأت اتومبیلرانی و موتورسواری و مرکز ورزشهای کوهستانی دماوند استان برگزار می شود.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این تور با هدف معرفی پتانسیلها و جاذبه های گردشگری مناطق مستعد اکوتوریستی استان برگزار می شود.
مرتضی عربی افزود: در کنار این برنامه بازدید از دره سرسبز تجنود و روستای ییلاقی و سرسبز گزخت نیز انجام خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: برپایی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی و همچنین اجرای برنامه های رالی و شترسواری از دیگر برنامه ها خواهد بود.
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