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۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۱۹

در خراسان جنوبی/

تور ملی کویرنوردی بهاره ایران برگزار می شود

تور ملی کویرنوردی بهاره ایران برگزار می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: تور بزرگ ملی کویرنوردی بهاره ایران 25 لغایت 26 فروردین ماه جاری در کویر همت‌آباد قاین برگزار می ‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، این برنامه با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان، سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری، سازمان آتش‌ نشانی و خدمات ایمنی، هیأت کوهنوردی، هیأت اتومبیلرانی و موتورسواری و مرکز ورزش‌های کوهستانی دماوند استان برگزار می ‌شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این تور با هدف معرفی پتانسیل‌ها و جاذبه‌ های گردشگری مناطق مستعد اکوتوریستی استان برگزار می ‌شود.

مرتضی عربی افزود: در کنار این برنامه بازدید از دره سرسبز تجنود و روستای ییلاقی و سرسبز گزخت نیز انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: برپایی نمایشگاه صنایع‌ دستی و سوغات محلی و همچنین اجرای برنامه ‌های رالی و شترسواری از دیگر برنامه‌ ها خواهد بود.

 

کد مطلب 1286560

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