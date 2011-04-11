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۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

پارکینگ مکانیزه در باغ ملی مشهد احداث می شود

پارکینگ مکانیزه در باغ ملی مشهد احداث می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول واحد نظارت بر امور پارکینگهای سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد از آغاز بکار احداث پارکینگ مکانیزه باغ ملی در این کلانشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس ایزدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس نتایج مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد و با توجه به تعداد فضای پارکینگ عمومی در شهر مشهد که جوابگوی نیاز فعلی پایتخت معنوی کشور نیست، بزودی در باغ ملی خیابان امام خمینی (ره) پارکینگ مکانیزه به بهره‌ برداری خواهد رسید.

وی گفت: در حال حاضر ظرفیت پارکینگ باغ ملی 55 خودرو است که با راه‌ اندازی این پارکینگ به بیش از 95 خودرو افزایش خواهد یافت.

ایزدی گفت: این پنجمین پارکینگ مکانیزه در مشهد مقدس است که عملیات اجرایی آن آغاز شده است و با توجه به اینکه این پارکینگ مکانیزه فقط 120 متر مربع زمین را اشغال ‌می‌ کند، 48خودرو می‌تواند در آن توقف داشته باشد.
 

کد مطلب 1286561

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